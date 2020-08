Pablo Iglesias es un «incompetente» o un «mentiroso»: Se vuelve en su contra el ataque contra Rajoy por la ‘caja B’ del PP

Como decía aquel famoso mayordomo de los anuncios, el algodón no engaña.

Basta con pasar es suave trozo por las paredes financieras de Unidas Podemos para comprobar que el partido de Pablo Iglesias, por mucho que quiera presumir de limpieza, tampoco es un dechado de hacer las cosas con arreglo a la más estricta legalidad.

El 30 de agosto de 2017 el líder podemita se despachaba a gusto en el pleno del Congreso de los Diputados contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, a cuenta de la presunta corrupción en el seno del Partido Popular por el ‘caso Gürtel‘ con la llamada ‘caja B’.

Pablo Iglesias, en ese tono de superioridad moral, largaba durante casi diez minutos una diatriba tras otra. Pero hay un pasaje especialmente revelador.

En un momento de esa intervención, el hoy vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez concluía sobre Mariano Rajoy dos posibilidades: o bien la incompetencia del jefe del Ejecutivo por desconocer las actividades ilícitas en el seno de su propio partido o bien que el propio presidente estuviese mintiendo a la Cámara, a la Justicia y al conjunto de los españoles al negar unos hechos de los que sí debía ser consciente.

Así se expresaba Iglesias en ese final del verano de 2017, unas palabras que, visto lo visto tras la jornada del 11 de agosto de 2020, se vuelven en contra del mandamás de Unidas Podemos:

Proseguía el entonces líder del segundo partido de la oposición que:

Y su intervención en la Audiencia Nacional se podría resumir en una frase: «Yo no sabía nada». En esa frase usted está reconociendo que los hechos se produjeron. Simplemente dice en la Audiencia Nacional que usted lo desconocía. Le cito literal: «Jamás conocí información sobre financiación ilegal, jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido». Usted no niega los hechos, niega conocerlos. Bueno, pues por eso está usted aquí.