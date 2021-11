Una volcánica Ana Oramas contra Pedro Sánchez: «No hay dinero para La Palma, pero sí para que Netflix doble al catalán»

No es lo mismo prometer que dar trigo.

Y eso lo aplica a la perfección un Pedro Sánchez que ya ha viajado siete veces a La Palma para prometer cientos de millones de euros para paliar los daños del volcán, pero luego en la práctica es saldo es de cero patatero.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, la combativa Ana Oramas, recordó punto por punto todos los problemas que existen en la Isla Bonita y como el Gobierno sanchista se ha olvidado de los palmeros en los Presupuestos Generales del Estado:

El enfado de Oramas tenía su justificación tras rechazarse la enmienda para consignar un plan plurianual de 700 millones de euros para la reconstrucción de La Palma.

La que fuera alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) proseguía su repaso al Gobierno del PSOE-Podemos:

Para Oramas, la Isla Bonita va a tardar en recuperarse:

La Palma no va a superar la crisis volcánica ni en un año, ni en dos ni en tres, por eso planteamos estas cantidades plurianuales de 700 millones de euros para los próximos años, para que estuvieran en el paraguas de un proyecto de ley, independientemente de si hay elecciones, cambios o no de Gobierno, para que las ayudas no dependan de un Consejo de Ministros ni de si hay recursos o no, para garantizar que la reconstrucción de La Palma sea un plan serio y no un montón de palabras y de compromisos.