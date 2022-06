Espinosa de los Monteros vacila a Nadia Calviño por no enterarse muy bien de lo que hace Argelia

No era un buen día para los socialistas en el Congreso este 22 de junio de 2022, justo después de la debacle electoral en Andalucía.

Y así le pasó a Pedro Sánchez, a quien el susto todavía no se le ha pasado del todo, cuando Cuca Gamarra le pidió explicaciones al respecto. El socialista se descolgó hablando de victorias y derrotas para después anunciar una medida populista que apenas dos semanas atrás habían negado: bajará el IVA de la luz del 10 al 5 por ciento.

Y en el turno de Nadia Calviño, más de lo mismo.

La vicepresidenta, con la cabeza hecha un poco de lío, tilda a Argelia de cliente español del gas en lugar de como proveedor. Un desliz fatal que aprovechó a la perfección Iván Espinosa de los Monteros (VOX), en turno de pregunta, para meterle una buena vacilada a la vicepresidenta primera:

«Señora vicepresidenta, al encuentro a usted un poco confusa esta mañana: Argelia no es nuestro cliente de gas, es nuestro proveedor. ¡Es al revés!»

Risotadas en la Cámara Baja. Y a la carga Espinosa.

«Y le digo más, las energías renovables están muy bien pero todavía no he visto a ningún camión que funcione con viento ni con energía solar, quizás usted está inventando algo esta mañana que yo desconozca. Pero las sandías y los melones suben de precio porque suben los combustibles fósiles… El problema de verdad no es la guerra, ni Franco, ni Putin, ¡ustedes se han convertido en el peor lastre de España y lo estamos pagando carísimo! Dejen de hacer daño y márchense cuanto antes por el bien de España».