Carlos Cuesta explota contra Pedro Sánchez: ¡No he visto mayor colección de mentiras!

El Debate de estado sobre la nación está siendo utilizado por el Gobierno como un aparato de propaganda soltando mentiras a diestra y siniestra por parte de Pedro Sánchez. Y el director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, deja en evidencia al Ejecutivo PSOE-Podemos en ‘La Segunda Dosis’, el programa de Alfonso Rojo en Periodista Digital.

En cuanto al discurso de Sánchez en la sesión de este martes, 12 de julio de 2022, señala indignado que no ha visto “una colección de mentiras así, en mi vida”.

El comunicador desmonta las medidas económicas anunciadas con bombos por el presidente. Explica que al aumentar dos impuestos a las eléctricas y uno nuevo a la banca, “repercuten automáticamente en el precio que pagan los consumidores”.

“Maravillosa teoría económica de Pedro Sánchez. Yo, lo único que le recomendaría es que haga otra tesis fake. Que se la encargue a las mismas personas que se la hicieron y que les explique que a más impuestos repercutidos a las empresas que le van a pasar los precios a los consumidores, según él se van a abaratar los precios y ya está”.

Cuestiona además, el hecho de que Sánchez lleva cuatro años de Gobierno y sin embargo, no cambió el sistema de tarifación de las eléctricas, a los que ahora culpa de los precios altos. En cuanto a la banca, el presidente señala que “son malos y roban, ¿podría explicar cómo roban? ¿por qué se pone ahora impuesto a la banca?”.

Cuesta también expone la mentira de Sánchez de que no dependemos del gas ruso. «En Libertad Digital publicamos el reparto de cómo se está adquiriendo y cuáles son actualmente nuestros proveedores de gas. Este señor ha disparado en el mes de junio la dependencia de España desde el 8 o 10% clásico con respecto a Rusia hasta el 24,4% y se ha plantado en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados a decir que no pasa nada porque nosotros no le compramos gas a Rusia. Bajo tú mandato, Pedro Sánchez, y justo después de ir a abrazarte con Zelenski y a decir que eras su hermano, tu has permitido que se multiplique por cuatro las compras que están financiando bombas con las que se matan ucranianos”.

Incide en lo grave del panorama económico actual, al estimar que le produce la “misma sensación” que en 2008. Estamos en una situación “muy parecida” y critica que “estemos gastando cuando no tenemos dinero en la reserva”.

En cuanto a los parches anunciados por Sánchez, estima que “no podemos estar sin tomar medidas estructurales, no podemos subir 16 impuestos consecutivos, no podemos bombardear a las empresas”.