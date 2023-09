Feijóo y Abascal se comen por los pies al ‘amnistiador’ Sánchez 

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se comieron por los pies al ‘amnistiador’ Pedro Sánchez.

Durante el debate de investidura, el líder del PP comenzó vapuleando al presidente del Gobierno con una simple pregunta: “A mí no me han votado para darle a PNV y Junts la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?”.

El candidato del PP defendió el hecho de someterse a la investidura:

En las últimas semanas los españoles han tenido que escuchar expresiones de desprecio al voto que ejercieron libremente. Incluso a la propuesta del Rey. No quieren que estemos aquí porque esta sesión trunca su relato en el que reniegan del resultado. Esta sesión nos retrata a todos hoy. Retrata a quien antepone el interés general al personal, y a quien no lo hizo, ni lo hará. He ganado. Acepté la propuesta del Rey. Y quiero ofrecerle a mi país una alternativa que reponga la concordia en mi país. El futuro de España no está desmontado, no hay un único camino, depende de todos nosotros. Lo queramos reconocer o no España vive un deterioro constitucional sin precedentes. Tenemos importantes fragilidades económicas.