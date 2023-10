Ayuso manda a un agujero negro a Mónica García con una tronchante pregunta

Es lo de todos los jueves en la Asamblea de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso no tiene más que esperar a que la líder de la oposición, Mónica García, se cueza en su propia salsa y acabe achicharrada.

En la sesión plenaria de este 5 de octubre de 2023 la de Más Madrid volvió a quedar en evidencia con una intervención hueca y sin que tuviera nada que ver con los problemas que afectan a los madrileños.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dejó fuera de órbita a la política populista al preguntarle, entre otras cosas, que dónde estaba el famoso cohete que tanto esgrimió Yolanda Díaz porque el único que había salido disparado fue Carles Puigdemont:

¿Sabe qué es lo más indignante de todo? Es que se guarden el secreto del cohete para los ricos. ¡Oiga, porque yo llevo trabajando para los ricos todos estos años y no me he enterado! Es más, me gustaría, les exijo que me digan desde dónde sale el cohete y dónde está el búnker ese en Nueva Zelanda porque yo me lo he estado trabajando todos estos años y el único que ha salido disparado es el señor Puigdemont, y en un maletero.