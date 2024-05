Martínez-Almeida se ríe en la cara de Reyes Maroto (PSOE): «Es usted la mejor oposición para seguir de alcalde»

El troleo fue de traca.

Reyes Maroto, la líder y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, quiso montar este 28 de mayo de 2024 su performance en el pleno municipal presentándose con una prensa de apoyo a Palestina.

Pero, al margen de la estética, trató de buscarle las vueltas al alcalde José Luis Martínez-Almeida afeando sus palabras sobre Pedro Sánchez:

El primer edil le dio una respuesta espectacular:

Señora Maroto, la verdad es que en ocasiones tengo la sensación de que es usted un agente doble del Partido Popular. Que en el fondo usted lo que quiere es que el Partido Popular cada vez tenga una mayoría más amplia, porque si no, no hay forma. Mire, se lo voy a explicar. No es usted la peor oposición. Es usted la mejor oposición que puedo tener como alcalde para seguir siendo alcalde durante muchos años. No considero que usted sea la peor oposición, sino la mejor.

Me dice usted esto del señor Sánchez. Dos matizaciones. Una, si pretende que le llame el puto amo, olvídese. Si pretende usted que haga el ridículo de llamar el puto amo, como hacen ustedes con el señor Sánchez, si pretende usted que vaya a llorar a Ferraz para pedirle que continúe, olvídese de que haga que vaya a llorar a Ferraz a pedirle que continúe, porque me parece grotesco si le digo la verdad. Dos, de todos esos epítetos que usted dice que yo le he declarado al señor Sánchez, mire, quizás ayer en una entrevista es del que más orgulloso me siento. Ningún político decente sería presidente del gobierno al precio de Pedro Sánchez. Y lo digo aquí. Ningún político decente sería presidente del gobierno al precio de conceder una amnistía y traicionar la democracia por siete votos. Como va a pasar esta semana. Me ratifico.