Cayetana deja a la altura del betún a Félix Bolaños a cuenta de Ábalos: “Hacía pagar sus putas a los españoles”

Colosal.

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a dejar sin argumentos al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, por la caradura que demuestra el Gobierno de Pedro Sánchez, reflejada en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

En la Comisión Constitucional, Álvarez de Toledo se despachó contra el ministro restregándole los manejos opacos de quien era la mano derecha de Sánchez así como la hipocresía del Ejecutivo liderado por el PSOE.

Pero las acciones de Ábalos no fue lo único que echó en la cara al ‘ministro perejil’. Le recriminó la falta de coraje que hace gala para enfrentar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Les falta coraje y a usted también hoy aquí. Arremeten contra la ‘internacional ultraderechista’, la ‘ola reaccionaria’, la ‘tecnocasta’, dicen y cito al señor Sánchez, ‘cuesta creer que existan dirigentes que llamen dictador a Zelenski’. ¿Dirigentes, señor Bolaños? Un dirigente concreto. Pretenden erigirse en la némesis global de Trump y no se atreven a citarlo por su nombre. Pero sobre todo, hay algo que me intriga, ¿qué es exactamente lo que no les gusta de Trump? Y no es una pregunta retórica”.