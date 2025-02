Cayetana propina un doble estacazo al impertinente Bolaños y a la sectaria Armengol

Inconmensurable.

Una vez más Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, dejó KO, y por partida doble, a su víctima habitual, el titular de Justicia Félix Bolaños y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Al ministro del Gobierno Sánchez le dio hasta en el DNI por intentar dirigir la intervención de la parlamentaria del PP.

Y la responsable de coordinar la sesión plenaria se llevó lo suyo por permitir, precisamente, la actitud prepotente y displicente del titular de Justicia.

Bolaños salió al ataque desde el primer momento:

Mire, hay quien piensa que está usted melancólica, nostálgica, algo triste, algo mohína porque ya se han ido de España los ultras que visitaron Madrid el pasado fin de semana. Entonces, yo creo que le voy a dar la oportunidad para que realmente nos demuestre que usted es una democracia. Que no es nada ultra y que no tiene ningún tic autoritario. ¿Usted está más cerca de los ultras de la Madrid Fashion Week del fin de semana pasado o del Partido Socialista Obrero Español ? Respóndame en su respuesta siguiente y rápidamente tendremos fácil para saber usted dónde está y con quién se encuentra más cómoda. Y voy a responder a su pregunta. El fiscal general del Estado utiliza las herramientas y los recursos que le da el Estado de derecho para defenderse. ¿Cómo se hace? Como cualquier otro ciudadano. Y también tengo una pregunta para usted. ¿Usted está más cerca del fiscal que persigue los delitos o de aquel cuyo abogado reconoce que ha cometido dos delitos? ¿Está usted más cerca del ciudadano ejemplar que contó bulos o del fiscal que contó la verdad? ¿No estará usted más cerca de los bulos? Que la conocemos, que tiene usted antecedentes. Espero su respuesta con muchas ganas.

Pero Álvarez de Toledo no se amilanó:

Dos, el hombre que acusa al Supremo de no buscar la verdad borró la evidencia digital que habría permitido al Supremo descubrir la verdad. Y esto el mismo día que fue encausado. Destruyó pruebas. Como un delincuente, que digo, como un delincuente confeso. La expresión le suena, ¿no, señor Bolaños? A ver si ahora la usa contra quien lo merece. Eso sí es mucho pedir. Ultra, repite. Orban, señala. Mientras asalta instituciones y hostiga a los jueces, Orban son ustedes. La única diferencia es que Orban defiende la soberanía nacional y Sánchez la atrocea. Es un demócrata fallido y una amenaza para España.

Señor Bolaños, usted no contesta y eso es una confesión. Usted difama al Tribunal Supremo para intentar salvar al fiscal general con la hipotética ayuda del Tribunal Constitucional. Pero sabe que lo tiene difícil. García Ortiz tiene un porvenir penal sombrío. Y es que ha hecho exactamente lo mismo que imputa el Supremo. Primero, el hombre que acusa al Supremo de invadir sus derechos fundamentales invadió el derecho fundamental de un particular. Así lo prueban el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía de Madrid y la Guía Básica. Ortiz jamás debió manejar datos del novio de Ayuso en su cuenta personal de Gmail porque es ilegal.

E hizo una defensa a ultranza de los jueces, a los que reclamó que no se dejasen mangonear por el sanchismo:

Y por eso me dirijo ahora a los guardianes de la ley. A los jueces, sepan que vamos a impedir la criminalización de la justicia, maniobra típicamente populista y antesala de la tiranía. Son ustedes el primer dique democrático, el verdadero escudo del pueblo frente al poder. A los fiscales, comprendemos su bochorno y haremos por remediarlo. García Ortiz es una anomalía. Un comisario político disfrazado de fiscal, un fiscal con antifaz, pero tiene los días contados. Y finalmente a los magistrados del Constitucional. Un amable recordatorio y un consejo. El Gobierno busca cómplices de la degradación. No se presten. No son ustedes un tribunal de casación. Y mucho menos un salvoconducto para la impunidad de nadie.