Pilar Alegría recurre a un chusco argumento para negar la orgía salvaje de Ábalos en Teruel

Creen que el personal se chupa el dedo.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno Sánchez se lanzó un triple este 22 de mayo de 2025 en la comisión de investigación del ‘caso Koldo‘ en el Senado para intentar desmentir con un argumento surrealista lo que está en boca de todos, la fiesta con orgía salvaje y destructiva acontecida en el Parador de Teruel el 15 de septiembre de 2020.

Pilar Alegría se agarró en primer lugar a las declaraciones del responsable de Paradores:

Pero lo mejor estaba por venir:

Oiga, y si me permite un único comentario, si tengo la posibilidad. Yo soy aragonesa y conozco muy bien Aragón y particularmente Teruel, donde he vivido tres años. Teruel es una ciudad que tiene algo más de 36.000 habitantes. Le voy a decir algo. Créanme que si hubiera sucedido lo que algunos dicen que sucedió, vamos, lo hubieran sabido al minuto, no solamente en Teruel.