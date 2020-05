Wyoming y Sacristán hacen ‘cuchipandi’ en laSexta contra VOX: «Esta tropa es siniestra»

El Gran Wyoming contó este jueves 21 de mayo de 2020 con el actor José Sacristán para que ambos, al alimón, atacasen a VOX desde laSexta.

El presentador y el actor hicieron ‘cuchipandi’ contra VOX porque al inicio de la crisis sanitaria derivada de la epidemia del coronavirus defendió en su Twitter que España podía vivir «sin sus titiriteros pero no sin sus agricultores y ganaderos».

Unas afirmaciones que no gustaron al mundo de la Cultura.

Wyoming: Yo esto no lo he escuchado ni en épocas remotas. Son del inicio de la crisis. Cuando afirmaron que España podía vivir sin sus titiriteros pero no sin sus agricultores ni ganaderos. ¿Y qué necesidad hay de meterse con ellos? ¿desde cuándo te han obligado a ti a ir al teatro, Abascal?

Sacristán: Esto viene de un ala de la sociedad española que disfruta de algún que otro privilegio y de una forma de vida bastante saneada. Esta tropa, su mensaje, todo lo que destila y genera es siniestro