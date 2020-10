Abascal destroza a los invitados de la ‘Fiestojota’: “Son imagen de la vergüenza, del clasismo y de la impunidad”

Menudo repaso le ha pegado el líder de VOX, Santiago Abascal, al resto de partidos políticos durante su intervención en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados este 29 de octubre de 2020.

El de la formación verde, comenzó su intervención criticando la ausencia de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un debate crucial en este momento:

«Quiero denunciar la ausencia del emperador, ha decidido que no iba con él. Ha decidido que este debate que va a afectar a la vida de los españoles no iba con él, ha estado sentado un rato pero no tenía que subir a la tribuna a debatir con los grupos. Este Gobierno pretende que el parlamento le otorgue poderes para limitar las libertades de los españoles y encima pretende conseguirlo lavándose las manos».