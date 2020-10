Abascal confiesa a Ana Rosa que ni perdona ni se olvida de Casado: «Ya no le llamaremos ‘derechita’, ahora es solo ‘cobarde'»

VOX y el PP no pasan por su mejor momento después de que Pablo Casado votara que ‘no’ a la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez.

«No tengo previsto ni tengo ganas de hablar con él«, confesaba el presidente del partido verde a Ana Rosa Quintana este 26 de octubre de 2020.

«No creo que sea necesario ni imprescindible. En política a veces se toman decisiones trascendentales, que son muy importantes y el otro día el señor Casado decidió dejar de ser una alternativa en España, decidió romper puentes con el único partido con el que podía construir una alternativa», añadió Abascal.

Según el de VOX, esta negativa la hizo para buscar los aplausos de «laSexta, Rufián, Iglesias, Sánchez, Lastra que fueron los que aplaudieron su intervención ante la perplejidad de muchos de sus votantes».

DIRECTO| @Santi_ABASCAL: «Casado ha roto puentes con el único partido con el que podía formar una alterativa» #AR26O > https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/y1agFLUjSc — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 26, 2020

Preguntado sobre cómo va a ser su postura en los sitios en los que son necesarios los votos de VOX, el líder del partido explicó que «los murcianos, andaluces y madrileños pueden estar tranquilos» ya que la formación va a seguir en las comunidades donde está, «que es en la oposición, porque VOX lo que ha hecho es facilitar la investidura de esos gobiernos y después ha ido negociando ley a ley y presupuesto a presupuesto y es lo que vamos a seguir haciendo con toda responsabilidad».

PP y VOX, una relación prácticamente rota

Al tiempo que ha denunciado que «el señor Casado se sumó a la demonización y estigmatización de VOX y de su mensaje«.

«Nosotros no venimos a la política para la venganza, sino para aportar a los ciudadanos, a aquellas personas a las que representamos y desde luego, no vamos a actuar cómo lo ha hecho el PP generando zozobra en todos los españoles que quieren una alternativa al ‘sanchismo’ y ahora los españoles tienen que saber que VOX ha facilitado esa alternativa habida cuenta que de que el PP se ha pasado campo».

El líder del partido asegura que «no sabe» si la relación personal que mantenía con Pablo Casado ha cambiado «para siempre», pero si ha reconocido que le ha pillado por sorpresa. «Ha cambiado para siempre mi confianza, no es una persona de fiar en estos momentos. El enfado personal que pueda tener no tiene ninguna importancia, voy a seguir teniendo capacidad de diálogo, no necesito ser amigo de esa persona», expresó Abascal.

«A partir de ahora, para que no se enfaden ya no vamos a llamarles ‘derechita’, les llamaremos solo ‘cobarde’. De todas formas, el señor Casado hizo una referencia a los insultos por parte de VOX, en campañas electorales hace mucho tiempo que no nos estamos refiriendo, no hemos querido generar preocupación y malestar y fue muy sorprendente que con efecto muy retroactivo se sintiera ofendido, eso responde a una estrategia».

Al tiempo que ha reconocido que Casado «ha querido romper», algo que a su juicio «tiene mucho que ver la situación procesal del PP con las investigaciones de la corrupción, necesitan pactar los jueces con el PSOE».