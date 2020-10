Ana Rosa dice basta y fulmina a todos los que estuvieron de farra con Pedrojota: «Después le piden a la población que no se reúnan más de seis en sus casas»

Ana Rosa Quintana se ha referido al escándalo de la fiesta organizada por ‘El Español’ y Pedrojota Ramírez en su programa este 28 de octubre de 2020.

La presentadora de Telecinco no ha querido cargar demasiado las tintas contra los organizadores -como tampoco han querido hacerlo sus compañeros de tertulia, a excepción del ‘purgado’ de la Agencia EFE Fernando Garea– pero ha alzado la voz para referirse a la responsabilidad de los políticos presentes, ya que muchos de ellos toman decisiones que afectan sobremanera a la ciudadanía.

Quintana ha querido mencionar también a Isabel Díaz Ayuso porque, si bien también estaba presente, actuó de manera más razonable: solo acudió al photocall y después se marchó.

Así se refería la estrella de Telecinco a lo sucedido:

El periodista Fernando Garea fue el más contundente, porque otros tertulianos pecaron de mal entendido corporativismo y prefirieron no mojarse:

«Con todo respeto a los compañeros, las fotografías en estos momentos son pornográficas y obscenas»

La profesión -al menos en parte-, está ejerciendo un falso corporativismo con este escándalo. Este 27 de octubre de 2020, el director de ‘El Español’ recibió un capote nada menos de TVE. Su amigo Xavier Fortes, presentador del 24 horas, hizo una cariñosa conexión con él para que pueda cargar contra «los vertederos de demagogia y radicalismo de Podemos y VOX».

Pedro Cuartango, periodista del ‘ABC’, dijo no ver ninguna irregularidad en la fiesta de Pedrojota y culpó a una ‘minoría inquisitorial’ que mira demasiado lo que hacen los demás.

Huelga decir que no hizo ninguna autocrítica (la ministra Montero dijo que había que hacer una autorreflexión por parte de los asistentes), por el contrario, Pedrojota dijo sentirse muy orgulloso de su sarao. Y nos pidió con su habitual cinismo «estar unidos» en la lucha contra el virus.

Mañana leeremos en ‘El Español’ informaciones sobre las «Fiestas y botellones: continúan las conductas incívicas en plena segunda ola de Covid». Con un par.

Le tocaba el turno a Salvador Illa en la sesión plenaria de este 28 de octubre de 2020 en el Congreso de los Diputados. Tuvo que tragar saliva, porque apenas 36 horas antes era uno de los asistentes de la vergüenza a la juerga de Pedrojota junto a otras 80 personas a una cena de gala en el Casino de Madrid. En plena segunda oleada de pandemia, en plenas restricciones severas del Gobierno a todos los españoles.

Quisiera comenzar esta intervención haciendo un comentario sobre mi asistencia a la entrega de los premios de un medio de comunicación. Estuve, como muchos otros. En mi caso, estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para premiar a uno de los premiados por la pandemia; las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho.

Tras la entrega del galardón, quizás muchos no lo sepan, me fui, no me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón, es verdad que se cumplía con las reglas y con las distancias, pero tienen razón. Hasta en los casos en los que se cumplen todos los requisitos, es mejor evitarlos. La mejor distancia es no estar. Los ciudadanos tienen razón.