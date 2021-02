Las redes sacuden la del pulpo al ‘clasista’ Ramón Espinar por soltar que si hablas tres idiomas es porque eres rico

Ramón Espinar salió de Podemos pero Podemos no salió de Ramón Espinar.

El que fuera dirigente de la formación morada -dimitió de su cargo como secretario general de Madrid en enero de 2019 y dejó sus escaños en el Senado y en la Asamblea autonómica- ha intentado ganarse unos minutos de gloria vinculando hablar varios idiomas con una posición social privilegiada.

«Es simpática la gente que sigue creyendo que habla 3 idiomas porque se lo ha currado y no como indicador inequívoco de su posición social», decía Espinar en Twitter, al que pronto le cayó un merecido chaparrón.

«Es la adhesión emocional más común al rollo Andorra: “lo que tengo me lo he currado” ergo “si no tienes, no te lo has currado”», añadía el expodemita, al que muchísimos usuarios le respondieron.

Las redes le responden por ‘clasista’

Aunque es cierto que Espinar, desde que abandonó Podemos, ha sido muy crítico con la ‘dictadura’ de la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero en su formación y con la cúpula, a la que ha achacado los batacazos electorales de Galicia y el País Vasco, lo cierto es que este tuit demuestra que vuelve a las andadas.

Ya que él la ha tomado con la gente que puede hablar hasta tres lenguas distintas, vinculando sus capacidades con sus privilegios, Twitter la ha tomado con él.

Hubo quién incluso le recordó con acierto que en su caso, ellos no han tenido un padre con «tarjetitas mágicas», en referencia al progenitor del expodemita, Ramón Espinar Gallego, condenado por usar las ‘black’ de Caja Madrid durante la época de Miguel Blesa y Rodrigo Rato al frente de la entidad.

«Soy de familia humilde y hablo 4 idiomas a nivel nativo»; «Yo no vengo de familia acomodada, se llama Escuela Oficial de Idiomas»; «cómo la izquierda desprecia el mérito», fueron otros de los reproches que le cayeron a Ramón.

Tengo 21 años, soy de familia muy humilde, de una zona muy rural d’Asturies, no tuve Internet hasta los diez años y hablo 4 idiomas a nivel nativo, otro a nivel intermedio y trato de aprender un par más. Sé que a algunos os cuesta entender que haya mundo más allá de Madrid, ⬇️ — Félix d’Asturies 🌍💛🏳️‍🌈♀️⚧️ (@HF_felix) February 8, 2021

Yo hablo dos idiomas (español e inglés), tengo conocimientos sólidos de francés (B1, camino del B2) y básicos de alemán. No vengo de familia acomodada. Se llama Escuela Oficial de Idiomas — celia blanco (@celiabg84) February 9, 2021

Sinceramente creo que ese es un pensamiento que para quien venga de abajo y se lo haya currado debe de ser insultante. Cómo la izquierda desprecia el mérito. Luego nos quejaremos de que un país como República Checa nos adelante. — Jorge Pereira (@invesgreen) February 8, 2021