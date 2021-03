Toni Cantó, con mucha rabia, dimite y ahonda en la crisis total de Ciudadanos: "Rivera se fue como un señor..."

La cosa ya estaba mal en Ciudadanos antes del comienzo de la reunión de su Ejecutiva de forma extraordinaria este 15 de marzo de 2021, y parece estar aún peor después.

Inés Arrimadas trató de que el asunto no se le vaya de madre, pero ya es tarde para la líder del partido a todas luces. Alcalá 253, la sede de Ciudadanos, es un polvorín.

Toni Cantó, una de las caras más visibles de la formación, se fue ‘dando un portazo’ de la reunión dimitiendo de la Ejecutiva y anunciando que dejará su acta de diputado en las Cortes valencianas, en un claro gesto de alarma total dentro del partido, que se enfrenta seguramente a su mayor crisis.

El político salió cabreado como una mona de la reunión:

Yo he dicho que no podemos ir solos a las elecciones de Madrid, debemos ir en suma con el PP. No parece que estén muy por la labor, pero con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es una de las razones de que se haya roto ese gobierno. Obviamente dimito de esta ejecutiva; ahora me voy a Valencia y entregaré mi acta de diputado. Y mandar un recuerdo a un afiliado por el que estoy aquí, Albert Rivera, que dio una lección de cómo se comporta un señor, pero por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro no han tomado nota.

Estoy en un estado lamentable, cabreado, triste, permitidme que no hable porque me arrepentiré.