Pablo Iglesias en 2019: «No se puede dar publicidad al mierda que te amenace»

¡Qué cambio ha dado Pablo Iglesias en el curso de dos años!

El líder de Unidas Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo de 2021 lleva varios días bramando contra la amenaza recibida en una carta que venía acompañada de cuatro balas.

El político morado, que montó el numerito en la Cadena SER porque Rocío Monasterio (VOX) se negó a hacer una condena particular de su caso, ha utilizado la misiva en sus diferentes comparecencias.

Incluso no ha dudado en atizar a la Casa Real para denunciar que tampoco ha escuchado a los Reyes de España censurar ese tipo de actos.

Sin embargo, una vez más, cada vez que se escarba en el pasado hemeroteco de Pablo Iglesias, se halla una ‘perla cultivada’

Fue concretamente hace dos años, en plena campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El entonces aspirante a ocupar la poltrona de La Moncloa era entrevistado por el youtuber Fortfast y ahí se mostraba sumamente crítico con aquellos políticos que hacían público el tema de las amenazas.

Es más, para Iglesias el simple hecho de contarlo provocaba que se engrandeciera al autor de las mismas y que, por tanto, no había que darle más relevancia a esos exabruptos:

A mí me han amenazado, pero no me gusta hablar de eso por dos razones. Primero porque si hablas de las amenazas que recibes estás engrandeciendo al que amenaza. El que amenaza es normalmente un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego el rollo este victimista de ¡ay, que me han amenazado! Mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal.