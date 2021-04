Pablo Iglesias: «Cuando los de VOX me llaman ‘coleta rata’ es para que me puedan dar un tiro en la cabeza»

Anda llorando por los rincones Pablo Iglesias, para ver si haciéndose la víctima rasca algún voto y en los diez días que restan hasta las elecciones autonómicas del 4-M, evita la debacle que le pronostican las encuestas.

A pesar del número montado al alimón con la Cadena SER, donde hasta se cogió de la ‘manita‘ con Angels Barceló pidiéndole amparo contra Rocío Monasterio, los sondeos colocan al de Podemos en último lugar.

El candidato del moño asegura que VOX es «el PP sin complejos, el inconsciente desatado del Partido Popular» cuyo proyecto es «la destrucción de las bases materiales de la libertad y la democracia»; por lo que concluye que el 4 de mayo «se vota entre fascismo y democracia».

En un mitin en un espacio en el barrio madrileño de Príncipe Pío, Iglesias afirmó este 24 de abril de 2021, que «lo que cambio todo» no fue él al abandonar ayer el debate de la Cadena SER tras negarse la candidata Monasterio a condenar al supuesto ataque, con una carta con balas, que ha recibido, sino «la actitud de cientos de miles de personas en redes que dijeron, efectivamente, que la democracia está en peligro».

«Por primer vez ayer muchos periodistas llamaron fascista a los fascistas. Los demócratas no pueden tolerar como legítimos los planteamientos de los fascistas. Cientos de miles de personas estaban diciendo que no se puede tratar con normalidad a una fuerza ultraderechista como Vox. Y ha pasado por la gente, no por mí».

«Y por eso, después de hora y media de debate, entran los asesores y dicen, tendrías que estar viendo lo que está diciendo la gente, hay que salir de aquí, hay que irse de aquí, no porque se haya ido Pablo Iglesias, sino porque la gente está diciendo que está en peligro la democracia y no se puede seguir estando sentado en una mesa con el fascismo y con la ultraderecha».