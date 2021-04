Ana Rosa Quintana: «Señor Iglesias, usted es un fascista»

Pablo Iglesias ha vuelto a señalar periodistas y esta vez lo ha hecho en una entrevista y con la complacencia de Àngels Barceló, que lo tenía presente en la Cadena SER.

Allí, la presentadora de ‘Hoy por hoy’ ha vuelto ‘a coger de la manita’ al líder de Unidas Podemos y le ha permitido volver a decir barbaridades contra los profesionales que no le bailan el agua. Entre ellos, Ana Rosa Quintana, que le ha respondido en su programa.

“Es que si Ana Rosa Quintana lo repite (el discurso de la extrema-derecha) en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz difundiendo mentiras como si esto fuera normal en democracia”, decía el ex vicepresidente del Gobierno ante el ‘silencio’ de la periodista de la SER, aún traumatizada por lo que sucedió en el fallido debate del viernes 23 de abril de 2021 y que organizaba su emisora.

Quintana no se mordió la lengua y le dio cumplida respuesta al ‘señalador’ de periodistas:

Mire, fascista es quién señala al que piensa distinto. Señor Iglesias, usted es un fascista. Los demás somos comunicadores. ¿Nos quejamos de las cosas que nos ocurren y señalamos a personas concretas? Oiga que yo no tengo 26 guardaespaldas, yo vivo en Madrid, con mis hijos, voy al mercado, al parque, al centro de salud…yo no tengo ningún guardaespaldas y usted me está señalando. Esto es fascismo puro y duro