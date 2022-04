Noelia Núñez (PP) le canta las cuarenta al Gobierno

La portavoz adjunta del PP en la Comunidad de Madrid, Noelia Núñez, le cantó las cuarenta al Gobierno de Pedro Sánchez durante su intervención en La Segunda Dosis, programa de Periodista Digital.

La ‘popular’ mostró su malestar por los boicots organizados en el País Vasco contra la visita de Isabel Díaz Ayuso a Vitoria, donde la presidenta autonómica explica a diversas empresas el modelo fiscal que se está siguiendo en la Comunidad de Madrid.

Noelia Núñez considera que es «muy triste» que «una persona libre, una presidenta de una Comunidad Autónoma de España, no pueda ir libremente a un territorio de España sin que la insulten o sin que llamen a quemar las calles«. Pero claramente lo que es más antidemocrático y sorprendente es que desde el Gobierno de coalición se apoye a estos grupos violentos que no respetan la libertad ni la democracia y que encima, «estos grupos de extrema izquierda» sean «jaleados por los socios de Sánchez«.

Desde el Gobierno de coalición, no solo se insta a la violencia, sino que atan de pies y manos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

«Tener menos recursos, menos efectivos, está provocando que se incremente la inseguridad en todo el territorio nacional» asegura Núñez.

Además, señala que no hay que olvidar cuando Pablo Iglesias, que estuvo sentado en la Moncloa representando a todos los ciudadanos, «se emocionaba cuando pateaban a un policía«. Pero no solo el coletas hacía estos comentarios atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que en Unidas Podemos «hay varios condenados por patear a policías, por faltarles el respeto«.

Desde la comisión de estudio que está impulsando el PP en la Comunidad de Madrid, se está luchando contra la violencia de las bandas juveniles para que se tomen medidas al respecto.

«No se están haciendo las cosas bien por parte de quien tiene las competencias delegadas» en esta materia. Recuerda que quien tiene esas competencias es la delegada del Gobierno, Mercedes González, por lo tanto, «en vez de criticar tanto a la presidenta, lo que debería hacer es su trabajo«. A pesar de que desde la oposición, nunca apoyan ni votan a favor de las medidas que propone el Gobierno de Ayuso, tienen la esperanza de que voten a favor de esta medida.

«Es un problema que nos tiene que ocupar a todos, independientemente de la ideología que tengamos cada uno porque al final representamos a nuestros ciudadanos. Lo que nos trasladan y nos transmiten es su creciente preocupación porque salen sus hijos a la calle y no saben si van a caer en manos de estas bandas o si van a sufrir algún tipo de altercado»

Otra medida a la que votaron en contra la izquierda es la ley Maestra, para que los padres puedan elegir el centro educativo donde quieren que sus hijos estudien y se formen, para hacer frente a la «pérdida de la calidad educativa» de la «nefasta» ley Celaá que aprobó el Gobierno. Por la cual, lo que se está promoviendo desde la Moncloa es la «mediocridad en lugar de la excelencia» porque «da igual si no has aprobado todas las asignaturas de Bachillerato porque el Gobierno te garantiza que vas a tener la titulación». Concluyó con un contundente mensaje «quizá lo que quieren es una sociedad de aborregados, una sociedad en donde la gente no se esfuerce, no tenga ganas de crecer, de mejorar, de esforzarse. Una sociedad que no piense por sí misma para buscar tutelarles siempre«.