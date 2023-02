Espinosa de los Monteros durísimo contra el Gobierno PSOE-Podemos por su falsa inocencia con el ‘Sí es sí’: «Lo sabían»

Contundente.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se ha mostrado muy duro con la falsa inocencia que ahora esgrimen desde el Gobierno PSOE-Podemos que ahora reconocen las nefastas consecuencias que ha tenido la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como ley del ‘Solo sí es sí’.

«No es que no lo podían saber, es que lo sabían. Y a pesar de eso, votaron esta ley sabiendo que iban a salir violadores y pederastas a la calle. Así que ahora no digan que no se podía saber, que no digan que van a consultar expertos. Que pidan perdón y que dimitan».