«Si Irene Montero no apoya a Yolanda Díaz, es una traición»

A navajazos.

Así se encuentra la extrema izquierda que, preocupada por los malos resultados que vaticinan todos los sondeos, ha entrado en el desespero al ver cómo muchos corren el riesgo de perder su sillón.

En las últimas semanas se ha agudizado el cisma entre la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con Podemos, a causa del más que posible anuncio de su candidatura a la presidencia este domingo 2 de abril de 2023.

Los podemitas estiman que para apoyar a Díaz y formar parte de su no-partido, Sumar, deben primero alcanzar un preacuerdo donde quede por escrito cómo se conformarán las listas electorales. Aseguran que deben realizarse a través de unas elecciones primarias abiertas.

Esto ha llevado a fuertes encontronazos entre distintos miembros de los partidos que se encuentran ‘a la izquierda del PSOE’, como dicen eufemísticamente para no decir extrema izquierda o comunistas.

Si bien Díaz ha tomado una postura más ‘política’, sí que ha dicho que le «encantaría» que a su acto de este domingo, asistan «muchas personas» de Podemos, como su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La ministra por su parte, ha atizado a la fundadora de Sumar, al asegurar que es quien tiene la «llave de la unidad», y que todo depende de ella. Señala que «no entiende» porqué Díaz no firma una declaración conjunta cuando es algo

Pero han sido los miembros de Izquierda Unida el verdadero ariete de la ministra de Trabajo. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, atizó a los podemitas ‘En Las Mañanas de RNE’. Aseveró que el debate sobre las listas, impulsado principalmente por Podemos e Iglesias, que piden primarias abiertas para conformarlas, como «ensimismado y egocéntrico».

En reiteradas ocasiones afirmó que «no tiene sentido hablar de listas» y estimó que Sumar, el no-partido de la ministra de Trabajo «puede ser un instrumento útil» y que el objetivo es «hacer a Yolanda Díaz presidenta del Gobierno».

Por si fuera poco, el también coordinador general de Izquierda Unida, ha acusado a «alguien de Podemos» de filtrar información sobre la negociación y las posturas de cada uno:

También atizó, sin nombrarlo, a Pablo Iglesias, al aseverar que se debe dejar de lado «la política del enfrentamiento, de quiénes son los leales, quiénes son los traidores. La izquierda es plural».

Por su parte, Pablo Iglesias, le respondió en la SER al definirle como «irresponsable» y le acusó de tomarle el pelo a los ciudadanos por negar la importancia de las listas:

Le echó en cara que pese a que asegura que lo de las listas no son importantes, se ha presentado cada cuatro años desde hace diez años:

«Ya está bien de tomar a la gente por tonta y decir que no me importan las listas. Por eso, a mí me eligieron en 2011, en 2015, en 2016, en 2019 y ahora me van a elegir también en 2023. Hay que ser respetuoso con la gente y entender que hay una formación política que está exigiendo mucho menos de lo que exigías tú».