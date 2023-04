Ayuso revienta el intento de escrache: «¡Se les acaba el chiringuito!»

La izquierda en Madrid está nerviosa.

Los ‘progres’ intentaron reventar un mitin en el que participó la presidenta de la Comunidad en la localidad de Rivas pero se estrellaron contra ese rompeolas llamado Isabel Díaz Ayuso.

«Quizás algunos empiezan a verse débiles y, por tanto, tienen que recurrir a la coacción para que no se escuchen otras opiniones y propuestas».

La también presidenta del Partido Popular en Madrid, acompañó a la candidata de la formación Janette Novo en un evento en la Biblioteca Gloria Fuentes, de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, cuando un pequeño grupo de unas 15 personas intentaron sabotear el acto con silbidos, gritos e insultos como «asesina».

Pero el intento no hizo en mella en Ayuso, que pese a tener una camiseta de los Héroes del Silencio, no se quedó callada y retrató a los sectarios que fueron a reventar el acto de campaña.

«Lo único que están buscando siempre es esta tensión en la calle. Qué difícil es cuando a uno se le acaba el negocio, ¿verdad? Pues esto va a suceder en muchos rincones de la Comunidad de Madrid en manos de muchos ayuntamientos que siempre gobernados por la izquierda han llevado ellos a crear esas desigualdades porque no quieren que todo el mundo sea próspero y rico. Lo que quieren es que haya más pobres para tener un motivo para ir a las urnas. Y este negociado desde luego se va a acabar en Madrid. Entiendo el nerviosismo y entiendo la preocupación: les queda poco tiempo, menos de mes y medio».

La presidenta de Madrid recordó que aunque Rivas es un bastión de la izquierda, que gobierna desde 1991, en las pasadas elecciones del pasado 4 de mayo, el PP consiguió más votos por lo que abrió la puerta a la esperanza de repetir el resultado en las municipales.

Considera que el gobernar tanto tiempo en la localidad podría explicar el hecho de que se crean dueños de la localidad, un comportamiento que replican en otros lugares por la región.

«Probablemente es porque se han acostumbrado a hacer de algunos ayuntamientos su cortijo para que la gente sólo prospere si a ellos les conviene y como les conviene. Un negocio para mantenerse y vivir de lo público mientras ellos erosionan lo público desde dentro intentando que nada funcione».

Reflexiona que debido a todo este tiempo en el poder, han transformado Rivas en un «negocio» en el que participan amigos mientras silencian a los que piensan de forma distinta:

«Cuántos amigos y cuánto negocio político habrá en torno a un municipio donde siempre se ha silenciado a una parte importante de sus vecinos que querían vivir de otra manera, elegir una educación distinta, nuevos colegios y se les ha prohibido. Vecinos a los que nadie les ha consultado si quieren un carril bici que está arruinando los negocios a la gente que con su patrimonio está creando puestos de trabajos en Rivas».

En cuanto a los gritos e insultos que recibe considera que la izquierda «sólo vive de la ideología. Y no le interesa la sanidad pública ni la educación pública. Le interesa que nada funcione para tener un sólo motivo para seguir coaccionando a todos sus vecinos, como si la sanidad pública o la educación pública no les interesara a todos los vecinos por igual y no fuera de todos».

Por último, estima que «todos los municipios gobernados por la izquierda acaban igual: abandonados».