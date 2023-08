La fuerte afirmación de Puigdemont que tiene de los nervios a Pedro Sánchez

El prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, le ha borrado la sonrisa al presidente en funciones, Pedro Sánchez.

El líder del partido independentista catalán Junts per Catalunya tiene el futuro político de España en sus manos, en especial después de conocerse los resultados finales de las elecciones del pasado 23 de julio.

Y es que el nuevo tablero político ha hecho que vuelva a la palestra pública unas fuertes declaraciones de Puigdemont en una entrevista previa a los comicios. El pasado 15 de julio, en un encuentro en Ara, aseguró que Sánchez “nunca” sería presidente con los votos de su partido.

“Pedro Sánchez no será primer ministro con los votos de Junts, no puede serlo, por muchas razones”.

El independentista resaltó que la principal razón para no dar su aprobación a una nueva Legislatura encabezada por el socialista es su más que probada, falta de palabra.

Puigdemont también aprovechó para atizar los pactos de ERC, el partido de Oriol Junqueras, con Sánchez. asegura que no los entiende “ni ahora ni hace cuatro años”.

«Yo no lo entendí hace cuatro años. Es que pagar por adelantado a un tío al que no le comprarías un coche de segunda mano es un deporte de riesgo. Es decir, no se puede ir a una negociación con el señor Sánchez sin tomar todas las precauciones».