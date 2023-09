La advertencia de Díaz Ayuso ante la situación de España: “Estamos en un momento crítico”

El inicio del curso político en Madrid ha sido inaugurado por al presidenta del Partido Popular en la región, Isabel Díaz Ayuso en un acto en el que han participado tanto el presidente del partido, Alberto Núñez Feijó y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

En el evento, además de realizar un recuento de su gestión al frente del Ejecutivo regional, se ha pronunciado sobre el complicado panorama política y económico que enfrenta la nación.

Ante esto, ha atizado al Gobierno Frankenstein que encabeza Pedro Sánchez, al que ha catalogado como un “frente» en lugar de un Ejecutivo. Afirma que no tienen capacidad de enfrentar los problemas actuales y que por ello, se inventan un “mundo paralelo” y lanzan cortinas de humo a diario.

Señala que “ese frente no necesita ganar elecciones, solo necesita que España pierda”.

En cuanto a todas las concesiones que ha realizado el presidente en funciones a los independentistas, y las que ha prometido para poder seguir en La Moncloa, ha sido durísima, advirtiendo que el sanchismo se basa en “el engaño a todo y a todos”.

“Sánchez es el primero en engañar a los independentistas. ¿Va de independencia sí o no? ¿Para qué tanto engaño? ¿Si no hay independencia, para qué dar concesiones que solo rompen la convivencia de todos los españoles?”.

La primera autoridad de Madrid alerta sobre el “momento crítico” que estamos atravesando. Señala que “nunca el derecho ha estado tan aplastado como ahora con este frente”, en referencia al manoseo judicial y constitucional que ha realizado Sánchez desde que es presidente.

En este punto es bien clara en destacar cómo Sánchez se ha apropiado del PSOE hasta el punto que ya nada tiene que ver con la formación de antaño. Resalta que el principio básico del partido sanchista es la permanencia en el poder, por los medios que sean.

También señala la responsabilidad que tienen los antiguos dirigentes socialistas en la creación del ‘monstruo’ Sánchez, que ya no hace caso a sus creadores.

“El principio del PSOE ha cambiado, ya no es la igualdad. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando de manera bisoña a un partido cuyos principios se esfumaron y unos valores socialistas que ya no existen. La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, ya no tiene nada que hacer. Han fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador”.