Un mítico exministro de Felipe González deja el PSOE con una dura carta al “mudo y servicial” Comité Federal

Un nuevo histórico del PSOE abandona el Partido Socialista.

Tras conocer que Nicolás Redondo se dará de baja en los próximos días, Javier Sáenz de Cosculluela salió del PSOE con una dura carta al “mudo y servicial” Comité Federal.

El que fuera portavoz del partido en el Congreso a principios de los 80 y ministro de Obras Públicas y Urbanismo con Felipe González deja la formación porque, asegura, los actuales dirigentes del partido le causan «vergüenza». «Protesto por vuestros actos políticos», ha señalado en una misiva en la que tacha al Comité Federal de «mudo y servicial».

Tampoco comparte, añade, «las declaraciones supuestamente justificativas» que están realizando. «Tú como presidente del Gobierno de España en funciones, la Comisión ejecutiva alentando y apoyando estas erróneas actuaciones y el Comité Federal aplaudiendo», continúa el texto.

“Tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre (…) Debo deciros que me causáis vergüenza», dice la carta.

El documento es una férrea crítica a la deriva tomada por el partido y los acuerdos a los que ha llegado con los independentistas de Junts y ERC a cambio de que Sánchez sea investido presidente. «La política de pactos que estáis construyendo y al parecer consolidando están afectando severamente a la convivencia», expresa.

Según Cosculluela, están «combatiendo la posibilidad de llegar a acuerdos con la derecha democrática de España, que representa, os guste o no -señala-, a media España». «En realidad os estáis apartando de los valores que caracterizaban al PSOE, estáis propiciando un decaimiento de la democracia y de nuestras instituciones, promoviendo una ley de amnistía que os coloca en posición de servidumbre frente a un nacionalismo supremacista, reaccionario y desintegrador», espeta.

El exministro afirma que con sus actos «insesatos», el partido pone «en riesgo el modelo de Estado» aprobado en la Constitución y rechazan «la posibilidad de acuerdos, pactos y voluntad de entendimiento con la derecha, actitud que nada bueno propicia para nuestro futuro colectivo». «Veis el abrazo de un oso en los pactos internos de la derecha y, podemizados, no alcanzáis a ver al otro oso que nos está apresando», asevera.

La misiva afirma que «el modelo de estado definido en la Constitución se encuentra en riesgo y la posibilidad de que los españoles alcancen grandes acuerdos y reformas necesarias se hace imposible». «Me pregunto con fundamento cuáles son vuestras convicciones democráticas», expresa.

«Ante ello, tras más de 50 años de militancia honorable y digna, declaro que, al menos, no actuáis en mi nombre. No me represento más que a mí mismo, ya no soy portavoz de nadie, pero debo deciros que me causáis vergüenza. Protesto por vuestros actos políticos», continúa el exportavoz del partido.