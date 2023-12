Álvarez de Toledo resume en un soberbio mensaje cómo Sánchez usa las empresas públicas como una agencia de colocación socialista

Menos mal que dijo que iba a acabar con las puertas giratorias.

Así se lo había dicho Pedro Sánchez en una entrevista en ‘Chester’ (Cuatro) a Risto Mejide que había que acabar con esa práctica.

Sin embargo los hechos, como ha venido siendo una constante desde que el líder del PSOE está radicado en La Moncloa, desmontan las palabras y las empresas e instituciones públicas se han convertido en una agencia de colocación de aquellos socialistas que han dejado su escaño en el Congreso, el Senado o que han dejado las comodidades del mullido sillón del ministerio de turno.

La mejor relación la hace Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del PP en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, que describe en un tuit colosal dónde están colocados a día de hoy varios cargos socialistas.

Los últimos en unirse a la mamandurria de las puertas giratorias son el socialista Pedro Saura, que pasa a formar parte de Correos, y Raquel Sánchez, que de titular del departamento de Transportes, pasa a ejercer el control de la empresa pública Paradores.

Consejo de Estado – Ex ministra socialista

Tribunal Constitucional – Ex ministro socialista

Tribunal Constitucional – Ex directora general socialista

Fiscalía General del Estado – Ex ministra socialista

CIS – Ex secretario de Estudios y Programas socialista

CNI – Ex secretaria…

— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 27, 2023