Un vídeo deja como la chata a seis socialistas que se zampan la nueva vuelta de tuerca para amnistiar a Puigdemont

Se zampan lo que se tengan que zampar.

El PSOE, por más que sus diferentes cargos se hayan pronunciado en contra de que los actos terroristas tenían que quedar sí o sí fuera de la amnistía, al final han acabado tragando con la exigencia de Juntos por Cataluña.

Y es que, ante el temor de que Carles Puigdemont y otros golpistas catalanes sean condenados por terrorismo, el Ejecutivo sanchista acaba de hallar la fórmula magistral para que igualmente puedan ser amnistiados.

¿Cómo? Muy sencillos, aduciendo que ellos no han violentado gravemente los Derechos Humanos.

Sin embargo, hace solo una semana varios dirigentes socialistas hablaban de que esa línea roja, la de amnistiar a terroristas, no se podía traspasar.

El primer ejemplo, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación:

Por su parte, el titular de Transportes, Óscar Puente, también se mostró en contra:

Esos actos eran una línea roja. El terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable, es algo que uno no se debe saltar o no quiere saltarse.