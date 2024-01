Vicente Vallés alucina con el contorsionismo del Gobierno Sánchez para amnistiar sin condiciones a Puigdemont

No da crédito.

Vicente Vallés, a pesar de que cada vez resulta más complejo poder sorprenderse ante las barrabasadas legales perpetradas por el Gobierno Sánchez, alucinó con la última ocurrencia surgida en la factoría de Moncloa.

Y es que el Ejecutivo, que se sabe rehén de la tropa del prófugo Carles Puigdemont ha tenido que asumir una nueva cesión a los líderes independentistas en la ley de amnistía.

Concretamente, el gabinete sanchista traga con la exigencia de amnistiar el delito de terrorismo durante el procés, justo una semana después de haber esgrimido por activa y por pasiva que amnistiar el terrorismo era una línea roja y de defender que el terrorismo quedaba exceptuado de la ley de amnistía.

Pues bien, ahora PSOE y Juntos por Cataluña han pactado una enmienda transaccional en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la que continúa apareciendo el delito de terrorismo como excluido de la amnistía pero solo en los casos de «violaciones graves de derechos humanos».

De esta manera, con la enmienda introducida a petición de la formación de Puigdemont, el Gobierno Sánchez le manda un recado al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que el caso del prófugo de Waterloo es amnistiable.

El director del segundo informativo de Antena 3 Noticias fue claro en su exposición:

La ley de amnistía avanza con paso firme en su tramitación parlamentaria porque Moncloa ha decidido no detenerse ante nada. Pacta lo que tenga que pactar, cede lo que tenga que ceder. Una vez que se supera el límite de amnistiar a Puigdemont, no quedan muchos más límotes que superar. Pero si hoy Moncloa no ha superado otro límite, muy cerca se ha quedado porque, como van a ver, el PSOE y sus socios independentistas han redefinido el concepto de terrorismo en la ley de amnistía.

En buena medida, lo ocurrido tiene que ver, entre otras cosas, con imágenes como la del asalto de miles de independentistas al aeropuerto de Barcelona, organizado por Tsunami Democrático y si investiga si en su cúpula estaba Carles Puigdemont.