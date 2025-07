Borja Sémper conmueve a la política española al anunciar que padece cáncer

La mañana del 14 de julio de 2025 comenzó con una de esas noticias que sacuden los cimientos, no solo de la sede de la calle Génova, sino del conjunto de la política española. Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura, comparecía ante los medios tras la habitual reunión del comité de dirección. Sin embargo, esta vez no era para valorar la actualidad política ni para analizar las últimas encuestas: su mensaje era personal, directo y profundamente humano.

“Hace unos días, en un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente”, explicaba Sémper ante una sala repleta y en silencio, consciente del peso de sus palabras. El político vasco aclaró que el tumor ha sido detectado en una “fase muy primigenia” y que las perspectivas médicas son “razonables”, lo que supone cierto alivio tanto para sus compañeros como para sus rivales políticos.

Consecuencias políticas: ¿parón o relevo?

La noticia llega en un momento crucial para el PP, con Sémper consolidado como una de las voces más reconocibles y respetadas del partido. Su perfil dialogante, su experiencia frente al terrorismo en el País Vasco y su talante abierto le han convertido en uno de los activos más valiosos para Alberto Núñez Feijóo. De hecho, el presidente popular le ratificó como portavoz nacional hace apenas dos semanas, consciente del papel clave que desempeña tanto puertas adentro como ante la opinión pública.

Sin embargo, el propio Sémper admitía que su “disponibilidad” para seguir al frente de la primera línea política quedará “en el aire”, dependiendo de cómo evolucione su tratamiento. “Si me veis un poco menos o con algún cambio, es por esto”, señalaba con franqueza y una sonrisa resignada, sin perder ese humor vasco con el que suele desdramatizar incluso los momentos más difíciles.

En el Partido Popular se abre ahora un periodo de transición marcado por la incertidumbre sobre su agenda pública. No se descarta que otros portavoces ocupen temporalmente su puesto en algunas comparecencias relevantes, aunque el apoyo mostrado por Feijóo y por toda la dirección nacional es total. La decisión sobre posibles relevos se tomará “en función de cómo se encuentre” el propio Sémper.

Reacciones: unidad y apoyo más allá de las siglas

El anuncio ha provocado una oleada inmediata de reacciones en redes sociales y entre los principales líderes políticos. Mensajes de ánimo han llegado desde todos los partidos del arco parlamentario, demostrando que hay ocasiones en las que las diferencias ideológicas quedan a un lado. La vida personal irrumpe en la política con una fuerza inesperada, recordando a todos –de izquierdas o derechas– que detrás del portavoz hay una persona.

Desde la dirección del PP se ha insistido en que Sémper cuenta con “el apoyo incondicional” tanto del partido como de sus familiares y amigos. El propio interesado confesaba sentir “pudor” al tratar públicamente estos asuntos: “No sé si por ser vasco”, bromeaba, pero reconocía que uno de los peajes del oficio político es tener que compartir cuestiones tan delicadas antes de que otros lo hagan “de otra manera o mal”.

Entre la discreción y la visibilidad: Sémper y su legado político

No es la primera vez que Borja Sémper afronta situaciones difíciles bajo los focos mediáticos. Criado políticamente entre amenazas terroristas en Guipúzcoa, siempre ha defendido un modelo abierto dentro del PP vasco –lo que algunos llaman “verso libre”– apostando por el diálogo incluso con adversarios históricos. Esta trayectoria vital ha forjado a un político poco dado al dramatismo y sí muy proclive a relativizar, incluso cuando le toca dar noticias tan duras como esta.

Su anuncio pone sobre la mesa otro debate recurrente: ¿cómo debe gestionar un representante público el equilibrio entre privacidad y responsabilidad informativa? Sémper opta por la transparencia, asumiendo las consecuencias personales pero también políticas: reducción temporal de actividad pública y prioridad absoluta para superar este reto médico.

El humor no falta ni en los peores momentos

En plena rueda de prensa, no faltó el guiño irónico marca Sémper: “Confío en que pronto podamos celebrar mi curación. Entre otras cosas, porque la alternativa no me gusta nada”. Una frase cargada de ese humor sobrio tan propio del norte peninsular. Incluso ante uno de los mayores retos vitales imaginables, mantiene el tipo sin dramatismos innecesarios ni grandilocuencias vacías.