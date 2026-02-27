Dimite en bloque la dirección de VOX en Murcia para forzar la caída de Antelo

Bajan revueltas las aguas.

Javier Ortega Smith, Inés Cañizares y José Ángel Antelo se encuentran ahora mismo en la picota de la dirección nacional de VOX. El (aún) portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa de Toledo y el líder del partido en la Región de Murcia, en donde el partido está muy fuerte según las encuestas, se encuentran enfrentados a la dirección de la formación de Bambú.

Lo de Ortega Smith y Antelo esta en los titulares.

Lo de Cañizares viene en segundo plano. Ha sido crítica en el último año con la cúpula. Ha criticado la «falta de democracia interna» y el «seguidismo» a Donald Trump en política internacional, y ha pedido explicaciones por el caso Revuelta. Estas declaraciones, junto a su cercanía a Espinosa de los Monteros, la han condenado internamente.

La crisis en Madrid, marcada por la desobediencia hacia la cúpula del partido, ha contagiado a la Región de Murcia.

Los cinco integrantes del Comité Ejecutivo Provincial, con la excepción de su presidente José Ángel Antelo, han decidido dimitir en bloque. Hartos de lo que califican como una nefasta gestión, reclaman una intervención inmediata por parte de la cúpula nacional.

Según fuentes del partido, esta situación ha estallado tras meses de tensiones acumuladas.

La carta de renuncia ha sido firmada por Lourdes Méndez, vicepresidenta; Carmen Menduiña, secretaria; Antonio Martínez Nieto, responsable de Relaciones Institucionales; Antonio Martínez Sánchez, encargado de Intermunicipal; y Aida Peñalver, que se ocupa de Organización Territorial.

De acuerdo con los estatutos del partido, al dimitir más de la mitad, el comité se disuelve automáticamente. Con ello, Antelo pierde la presidencia provincial que ocupaba desde 2020, aunque mantendrá su escaño y portavocía en la Asamblea Regional, donde Vox cuenta con nueve diputados.

La dirección nacional, encabezada por Santiago Abascal, ya había comenzado a mover fichas. El miércoles, la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, se trasladó a Murcia con una propuesta clara: permitir que Antelo continuara como portavoz en la Asamblea y como candidato para 2027, pero debía ceder el control orgánico del partido. Él rechazó esta oferta, lo que llevó a las dimisiones a toda prisa. Ahora será Madrid quien designe una comisión gestora para hacerse cargo de la situación, tal como marcan los procedimientos del partido.