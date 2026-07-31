Sirera estalla contra Collboni por su «silencio cómplice» ante la crisis migratoria y le exige plantar cara a Sánchez

La crisis migratoria que vive España ha vuelto a sacudir el tablero político y ha abierto un nuevo frente en Barcelona. El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha elevado el tono contra el alcalde, Jaume Collboni, al que acusa de mantener un «silencio cómplice» ante la situación que atraviesa Ceuta y de negarse a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un cambio radical en la política migratoria.

El dirigente popular considera que la pasividad del alcalde es injustificable en un momento que califica de especialmente delicado y sostiene que Barcelona está empezando a sufrir las consecuencias de una estrategia migratoria que define como «fracasada e irresponsable».

Lejos de limitarse a una crítica política, Sirera ha remitido una carta formal a Collboni para reclamarle que abandone lo que considera una actitud de obediencia hacia el PSOE y ejerza el papel institucional que le corresponde como alcalde de la capital catalana.

En esa misiva, el líder popular sostiene que el Ayuntamiento no puede permanecer al margen mientras el Gobierno central gestiona la inmigración y reprocha a Collboni que no haya realizado ninguna exigencia pública a Pedro Sánchez para reforzar el control de las fronteras.

Sirera ha endurecido especialmente su discurso al asegurar que «mientras Pedro Sánchez mira hacia otro lado, miles de personas entran ilegalmente en España», añadiendo que el silencio del alcalde «ya no es neutral: es complicidad».

«Barcelona está pagando las consecuencias»

El presidente del PP de Barcelona sostiene que la capital catalana se encuentra entre las ciudades que más están notando los efectos de la política migratoria del Ejecutivo. Según su análisis, la falta de control fronterizo acaba trasladándose a los municipios, donde aumenta la presión sobre la vivienda, los servicios públicos, la seguridad y la convivencia.

En este sentido, Sirera afirma que numerosos inmigrantes que llegan de manera irregular a España terminan instalándose en Barcelona y considera que «los barceloneses no tienen por qué pagar las consecuencias de una política migratoria fracasada que el Gobierno se niega a rectificar».

Para el líder popular, la cuestión ya no afecta únicamente a Ceuta o a otras zonas fronterizas, sino que tiene un impacto directo en grandes ciudades como Barcelona, donde, asegura, los vecinos perciben cada vez más dificultades derivadas de la presión sobre los recursos municipales.

Acusa a Collboni de proteger a Sánchez

La crítica política de Sirera va un paso más allá al sostener que Collboni prioriza la defensa del presidente del Gobierno frente a los intereses de los barceloneses.

«No puede seguir escondiéndose detrás de las siglas del PSOE», afirma el dirigente popular, quien insiste en que el alcalde debe decidir si ejerce como máximo representante de Barcelona o si continúa respaldando la estrategia del Ejecutivo central.

En ese mismo mensaje, Sirera reclama un endurecimiento inmediato de la política migratoria mediante un mayor control de las fronteras, la prevención de las entradas irregulares y una actuación más contundente contra las mafias dedicadas al tráfico de personas.

El presidente del PP subraya que, a su juicio, «defender las fronteras no es ir contra la inmigración», sino garantizar una inmigración «legal, ordenada e integrada» dentro del Estado de Derecho.

«La solidaridad empieza por proteger las fronteras»

Sirera concluye su ofensiva política reivindicando que Barcelona puede seguir siendo una ciudad solidaria sin renunciar al control migratorio.

En su opinión, la verdadera solidaridad pasa por exigir que el Estado cumpla con su obligación de proteger las fronteras y evitar que ciudades como Barcelona tengan que asumir las consecuencias de una gestión que considera deficiente. «Lo contrario es abandonar a Ceuta y condenar a ciudades como Barcelona a asumir unas consecuencias que no les corresponden», concluye el dirigente popular.