¿Por qué Facebook pierde miles de millones de dólares y qué lo relaciona con Trump?

Recientemente un número significativo de firmas y anunciantes han decidido retirar la publicidad tanto en Facebook como en otras redes sociales. Pero, ¿cuál ha sido el motivo de esta drástica acción?

El detonante de este peculiar boicot, que hasta ha adoptado un hashtag propio: #StopHateForProfit no es otro que la decisión de Facebook de no hacer nada ante los mensajes incendiarios de Donald Trump en redes sociales.

Estas empresas tienen una solicitud en común: que Facebook elimine los comentarios que glorifican la violencia, dividen y desinforman al público y promueven el racismo y la discriminación.

Las marcas The North Face, Patagonia y Rei fueron de las primeras en sumarse a la campaña #StopHateForProfit

«Retiraremos inmediatamente todos los anuncios de Facebook e Instagram al menos hasta finales de julio», expresó Patagonia en una serie de tuits.

«Desde unas elecciones seguras a una pandemia global y la justicia racial, las apuestas están demasiado altas para sentarse y dejar que la compañía siga siendo cómplice en la propagación de desinformación y el fomento del miedo y el odio», reseñó la marca.

Patagonia is proud to join the Stop Hate for Profit campaign. We will pull all ads on Facebook and Instagram, effective immediately, through at least the end of July, pending meaningful action from the social media giant.

También, la marca de helados Ben & Jerry’s publicó que pondrá en pausa toda publicidad tanto en Facebook como Instagram. añadieron que Facebook debe «tomar acciones claras e inequívocas para detener a su plataforma de ser usada para dispersar y amplificar el racismo y el odio».

We will pause all paid advertising on Facebook and Instagram in the US in support of the #StopHateForProfit campaign. Facebook, Inc. must take the clear and unequivocal actions to stop its platform from being used to spread and amplify racism and hate. >>>https://t.co/7OpxtcbDGg pic.twitter.com/I989Uk9V3h

