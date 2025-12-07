¿Sabes cuál es el electrodoméstico que deberías desconectar en una tormenta y que no es la nevera ni la freidora de aire?

Cuando las nubes se oscurecen y los relámpagos iluminan el cielo, muchos se apresuran a cerrar ventanas, asegurar macetas y comprobar si las persianas resistirán el viento.

Sin embargo, el verdadero peligro puede estar en el interior del hogar, conectado a la corriente. No se trata de la nevera, ni tampoco de la airfryer. El electrodoméstico que causa mayor preocupación entre los técnicos durante una tormenta es, casi sin excepción, el televisor.

Resulta irónico: cuidamos el congelador como si fuera un bien nacional y, en cambio, dejamos la tele enchufada, conectada a la antena e incluso encendida “de fondo”.

En términos de seguridad eléctrica, esto contradice las recomendaciones de los expertos.

Por qué el televisor es el “eslabón débil” en una tormenta

Los rayos no impactan directamente sobre el televisor, pero sí afectan a la red eléctrica o a otros dispositivos conectados. Esta situación es suficiente para causar estragos en cuestión de segundos. Cada descarga atmosférica puede desencadenar:

Sobretensiones bruscas en la red eléctrica que pueden alcanzar miles de voltios y viajar por los cables hasta tu hogar.

en la red eléctrica que pueden alcanzar miles de voltios y viajar por los cables hasta tu hogar. Impulsos eléctricos breves , pero lo suficientemente potentes como para dañar componentes electrónicos delicados.

, pero lo suficientemente potentes como para dañar componentes electrónicos delicados. Microcortes y variaciones de tensión que perjudican las placas internas de los equipos.

Los televisores modernos son especialmente susceptibles:

Poseen placas electrónicas muy sensibles a cualquier aumento de tensión.

a cualquier aumento de tensión. Suelen estar conectados tanto a la red eléctrica como a una antena o decodificador al mismo tiempo, lo que significa múltiples “puertas” abiertas para un pico de voltaje.

al mismo tiempo, lo que significa múltiples “puertas” abiertas para un pico de voltaje. En ocasiones permanecen en modo stand by, consumiendo poca energía pero aún conectados a la instalación.

Varios medios y compañías eléctricas coinciden en señalar al televisor como uno de los aparatos más vulnerables durante una tormenta. Un fallo interno podría incluso provocar un incendio por sobrecalentamiento.

Ni la nevera ni la airfryer: por qué el foco no está en la cocina

La preocupación habitual suele centrarse en la nevera: “si la desenchufo, se estropeará la comida”. Sin embargo, los técnicos indican que salvo tormentas muy prolongadas e intensas, este electrodoméstico puede permanecer conectado si no hay otra alternativa. Mantiene el frío durante horas siempre que no se abra la puerta. Si bien existe un riesgo —un pico de tensión podría afectar al compresor o a su electrónica—, generalmente se considera menos crítico frente a equipos más frágiles.

En cuanto a la airfryer y otros pequeños electrodomésticos de cocina, las circunstancias son diferentes:

Se utilizan solo durante periodos breves.

Normalmente no permanecen enchufados todo el día.

No suelen estar conectados a antenas o redes de datos.

Por ello, cuando los especialistas insisten en un aparato específico “que debes desconectar en una tormenta”, enfatizan que ni la nevera ni la airfryer son esos dispositivos; es el televisor quien debe ser desenchufado.

Qué dicen los expertos en energía y seguridad

Las recomendaciones emitidas por compañías energéticas y organismos técnicos repiten un mismo mensaje: la medida más efectiva no requiere sofisticación ni grandes inversiones; simplemente hay que desenchufar.

Algunos puntos importantes que destacan son:

Apagar con el mando no sirve : aunque se apague el aparato, sigue conectado físicamente a la red.

: aunque se apague el aparato, sigue conectado físicamente a la red. La protección integrada en muchos dispositivos no es suficiente ante una fuerte descarga atmosférica.

ante una fuerte descarga atmosférica. Los protectores de sobretensión y los SAI/UPS pueden ayudar, pero no garantizan protección total si un rayo produce un pico extremo.

De hecho, técnicos consultados por medios generalistas y organizaciones como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la NFPA subrayan que ante tormentas eléctricas, la única medida realmente fiable para proteger un televisor es desconectarlo completamente de la corriente y cualquier cable relacionado con antenas o datos.

Cómo desenchufar correctamente (no solo tirar del cable)

Desconectar correctamente el televisor durante una tormenta implica seguir ciertos pasos recomendados por expertos:

Retirar el enchufe de la red eléctrica

No basta con apagarlo; hay que desconectar físicamente su clavija. Desconectar también el cable de antena o TV por cable

La antena puede actuar como vía para la sobretensión incluso si el equipo está apagado. Quitar cables HDMI u otros conectados a consolas o decodificadores

Un pico que ingresa por uno de estos dispositivos podría dañar igualmente al televisor mediante HDMI. Utilizar regletas con protección… pero sin confiarse demasiado Las regletas con varistores o SAI de buena calidad ayudan frente a picos moderados.

Sin embargo, ante un rayo potente su capacidad puede ser insuficiente; desenchufar sigue siendo clave como “última línea de defensa”.

En muchos hogares ya se agrupan televisor, consola y router en una sola regleta. Esto simplifica todo: simplemente apagas esa regleta y desconectas todo del enchufe para cortar así cualquier posible entrada de sobretensión.

Otros aparatos bajo amenaza durante las tormentas

Aunque el foco está puesto en el televisor, hay otros dispositivos sensibles al daño eléctrico. Diversos informes destacan como particularmente vulnerables:

Ordenadores de sobremesa

Siempre conectados tanto a la red eléctrica como a Internet; sus componentes son muy susceptibles a picos eléctricos.

Siempre conectados tanto a la red eléctrica como a Internet; sus componentes son muy susceptibles a picos eléctricos. Portátiles conectados al cargador

Si están siendo usados durante una tormenta corren los mismos riesgos que un ordenador fijo.

Si están siendo usados durante una tormenta corren los mismos riesgos que un ordenador fijo. Routers, módems y decodificadores

Incorporan electrónica delicada con múltiples conexiones (corriente, datos y antena).

Incorporan electrónica delicada con múltiples conexiones (corriente, datos y antena). Equipos de audio y consolas

Conectados a la misma red que el televisor y frecuentemente comparten enchufe y cables.

En todos estos casos, el consejo es claro: si se prevé una tormenta fuerte, lo mejor es desconectarlos completamente.,,,,,

Qué hacer con la nevera y otros electrodomésticos

La situación con la nevera plantea un dilema: puede sufrir daños por picos eléctricos especialmente cuando vuelve la luz tras un corte; sin embargo desenchufarla durante varias horas puede afectar negativamente los alimentos almacenados. Los técnicos sugieren seguir criterios prácticos:

Tormentas breves o moderadas: Mantenerla enchufada. No abrir su puerta para conservar el frío interno.

Tormentas intensas y prolongadas con cortes frecuentes: Valorar su desconexión si hay dudas sobre su instalación antigua o daños previos. Confiar en su inercia térmica para mantener temperaturas adecuadas mientras permanezca cerrada.



Simultáneamente, las recomendaciones generales sobre seguridad doméstica indican otras medidas importantes durante tormentas eléctricas:,,,

Evitar tocar elementos metálicos conectados a electricidad.

No asomarse por balcones ni ventanas cuando haya actividad eléctrica intensa.

Apagar fuegos en chimeneas ya que el aire caliente cargado puede aumentar riesgos.

Una simple costumbre que podría evitarte problemas mayores

El televisor se ha convertido en el corazón del entretenimiento familiar: pantallas grandes, plataformas digitales… todo gira alrededor suyo. Por eso mismo, un rayo mal ubicado puede resultar en largas horas sin diversión y reparaciones costosas que podrían oscilar entre el 40 % y 70 % del valor del equipo según expertos consultados.

Con este panorama presente, lo más efectivo sigue siendo lo más sencillo: cuando comiencen los truenos, desenchufa primero tu televisor antes que pensar en cualquier otro aparato como la airfryer.,,,,,, Un gesto rápido puede ser decisivo entre disfrutar tranquilamente del temporal o tener que lidiar con visitas inesperadas al servicio técnico.