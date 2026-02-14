Madrid impulsa el talento digital con la segunda edición del hackathon RETECH

La Comunidad de Madrid ha inaugurado este viernes la segunda edición del hackathon RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), una competición que reúne a más de medio centenar de jóvenes talentos digitales para resolver retos reales en salud, sostenibilidad y tecnología aeroespacial. El evento se celebra entre hoy y mañana en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha sido el encargado de abrir la jornada, destacando que “esta iniciativa del Ejecutivo autonómico busca acelerar startups, escalar proyectos tecnológicos y promover la innovación abierta”. Según ha subrayado, “forma parte de un ecosistema que se ha consolidado como el que más crece en valor en toda Europa desde 2017, solo por detrás de Londres y París”.

Los participantes, organizados en equipos y guiados por mentores especializados, deberán desarrollar soluciones adaptadas a tres sectores clave. En medio ambiente, explorarán formas de avanzar hacia la economía circular mediante energías renovables, gestión de residuos o movilidad sostenible. En salud, trabajarán en la digitalización de los servicios médicos con aplicaciones de inteligencia artificial y proyectos de telemedicina avanzada. El ámbito aeroespacial pondrá el foco en drones, materiales inteligentes y tecnologías satelitales con apoyo de realidad aumentada.

Los mejores proyectos recibirán acompañamiento técnico y mentorías personalizadas para seguir consolidando sus ideas. Las propuestas finales se presentarán en el Innovation Forum RETECH-Comunidad de Madrid, el próximo 27 de febrero en el Centro Hub de Innovación de Tres Cantos.