Ferreras y laSexta en estado puro: de defender el beso de Rubiales a ser la ‘voz’ del feminismo

La hipocresía les define.

El tema del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del triunfo del Mundial de Fútbol femenina sigue retratando a la izquierda política y mediática.

Los últimos en retratarse a sí mismos han sido los de LaSexta.

El canal de los Ferreras, Wyoming y tantos otros ilustres ‘progres’ feministas, más buenos que el de al lado, acribillan a diario al cesado presidente de la Real Federación Española por el lamentable acto. Sin embargo, omiten recordar que ellos mismos decían que el beso había sido un “acto espontáneo producto de la euforia”.

En laSexta Deportes, el día del triunfo no solo no criticaron el hecho sino que además, lo justificaron. No solo eso, afirmaban cómo la propia futbolista se había tomado “con humor” el beso propinado por el exdirectivo, afín a los socialistas. Por si fuera poco, quien pronunciaba estas palabras era una mujer, la presentadora María Martínez.

“Para beso el que le ha plantado Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo producto pues eso, de la euforia del momento; que además, la jugadora se ha tomado con todo el sentido del humor. Este momento ha sido trendig topic mundial”.

Esto no ha pasado desapercibido en las redes sociales, que han recordado la hipocresía que ahora demuestran los tertulianos que pululan en el canal que buscan impulsar el relato de la izquierda política, al tiempo que buscan distraer de cosas más graves e importantes como el hecho de que la ley del ‘sí es sí’, que ha beneficiado a más de mil cien abusadores y violadores.

La Sexta aunque reciba dinero público es totalmente imparcial y no está para nada politizada. La Sexta: pic.twitter.com/fwRsDosmGN — Un Ilegal 🏴‍☠️ (@Uilegal) August 30, 2023

El alegato de Ángel Expósito

Ángel Expósito ha realizado una contundente reflexión sobre el caso del polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de Fútbol femenino.

Resalta la doble moral que demuestra un día sí y otro también la izquierda española. Los mismos que piden la cabeza de Rubiales son los que callan ante los más de mil cien abusadores y violadores beneficiados por la chapuza legal del ‘Sí es sí’. Son los mismos que callaron y siguen en silencio con el escándalo de las menores tuteladas bajo los gobiernos de los socialistas Francina Armengol y Ximo Puig en Baleares y Valenciana, respectivamente.

Esto lo ha resaltado Expósito en su reflexión frente a las cámaras en la que recuerda la pasividad de la izquierda con el sonado escándalo del diputado socialista Tito Berni y sus fiestas con drogas y prostitutas o el nulo reproche a Pablo Iglesias cuadno aseguró que «a Mariló Montero habría que azotarla hasta que sangrara».