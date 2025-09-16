Broncano deja atónito a Darín en ‘La Revuelta’ preguntándole si alguna vez ha practicado la ‘duchaja’

Entrar en el plató de ‘La Revuelta’ nunca es garantía de una entrevista tradicional. La noche prometía ser especial: dos estrellas argentinas, una obra de teatro de éxito y un público entregado.

Pero nadie, ni siquiera un veterano como Darín, podía anticipar la pregunta que le dejaría sin palabras.

Entre bromas y anécdotas sobre Escenas de la vida conyugal, el presentador lanzó al aire: “¿Alguna vez has practicado la duchaja?”.

La reacción fue inmediata.

Silencio, confusión y, segundos después, carcajadas generalizadas.

Ni Darín ni Pietra sabían a qué se refería exactamente el término, y el momento quedó grabado como uno de los más divertidos y espontáneos del programa que conduce David Broncano en La 1.

No es la primera vez que descoloca a un invitado, pero lo de la duchaja fue un paso más allá. El actor argentino, con su habitual sentido del humor, trató de descifrar el enigma junto a Pietra, generando un diálogo tan absurdo como memorable. El público, testigo de la escena, no tardó en sumarse con risas y comentarios en redes, situando el término en lo más alto de las tendencias del día.

Este tipo de situaciones no solo refrescan el formato, también subrayan cómo los grandes comunicadores son capaces de crear momentos únicos a partir de lo cotidiano. El presentador, fiel a su estilo, no explicó el concepto y dejó que la imaginación hiciera el resto.

Teatro, regalos y un adoquín para el recuerdo

La presencia de Andrea Pietra también fue significativa. Para la actriz, era la primera vez en el programa, y el recibimiento estuvo a la altura: tanto ella como Darín regalaron a Broncano un dulce de leche, producto emblemático de Argentina. Sin embargo, el verdadero giro llegó con los regalos del presentador: mientras Darín se quedó sin obsequio, Pietra recibió un adoquín dedicado, acompañado de la frase: “Es por la primera vez”.

El momento, cargado de humor y cierta ternura, sirvió para evidenciar la complicidad entre los tres y dejó claro que en La Revuelta cualquier cosa puede pasar.