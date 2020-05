‘Supervivientes 2020’ toca fondo: Jordi González destroza a José Antonio Avilés

Justificar mentiras, robos y estaba con la eterna excusa de que ‘de pequeño sufrí acoso escolar por ser gay’ es, como poco, indecente. Esto es lo que hizo José Antonio Avilés el 17 de mayo de 2020 tanto en el programa en el que colabora, ‘Viva la vida’, como en el que ha concursado. ‘Supervivientes 2020’. ¿Conclusión? Hundió todavía más su imagen.

Avilés: ¿Víctima o culpable?

Desde antes de entrar en ‘Supervivientes 2020’, José Antonio Avilés ya tenía fama de fantasioso e incluso de trilero. Sus compañeros en ‘Viva la vida’ le miraban con condescendencia mientras decía llevar información que casi nunca era cierta. Pero como él mismo se definió, era el “payaso” del programa. El exagerado, el mono de fiera, el que entretiene y el que deja que se rían de él.

De repente, llega a Honduras y no hay sorpresas: Es un ‘metemierda’, un cotilla, un exagerado que hace las mieles de los espectadores. A ‘Supervivientes’ se va a montar broncas, sino, eres un ‘mueble’ (en este caso, palmera). Pues eso hizo el chiquillo: fomentar el mal rollo, discutir con todo el mundo y mentir, mentir sin parar: que si es periodista y ha estudiado en la universidad de Gales, que si es amigo de no sé quién y no sé cuántos, que si es estilista de famosos. Todo, en paralelo, se ha ido desmintiendo en programas como ‘Sálvame’ y mientras que Avilés sigue en Honduras (sin poder regresar, aún habiendo sido expulsado, por culpa de la pandemia) los que decían ser sus amigos (Ylenia Padilla, Isabel Rábago, Anabel Pantoja…) ya le han condenado públicamente

Así pues, al joven no le quedó otra que confesar sus mentiras. Lo hizo primero en una gala especial de ‘SV’ emitida el miércoles 13 de mayo aunque la actitud prepotente de Avilés no hizo más que hundir su imagen.

La vergüenza de Avilés en ‘Viva la vida’

Pero el plato fuerte de Avilés llegó el 17 de mayo de 2020. Primero en el programa en el que suele (o solía) colaborar: ‘Viva la vida’. Nada más comenzar la conexión, el joven se vino abajo y le dijo a Emma García, la presentadora:

No estoy bien, y más hablando contigo. Jamás pensé que la vuelta a mi programa sería así. Lo siento por tener que hacer esta entrevista. Me avergüenza mucho todo. Me da vergüenza mirarte a la cara y estoy llorando porque no estoy bien. Pido perdón a mi familia principalmente y a una persona que respetarme que no dé el nombre porque es ajena a todo esto. Pero fue la persona que me dijo para y frena cuando se enteró de muchas cosas. Mis compañeros saben quién es, se trata de mi expareja.

«Todo empezó en el cole porque era afeminado y gordito. Me pegaban diariamente»

Lo peor llegó cuando Avilés intentó justificar sus mentiras de la siguiente manera:

Todo empezó en el cole, con seis años, desde primero hasta sexto de primaria, fueron los años más duros de mi vida. Era afeminado, gordito y eso la gente no lo entendía. Me pegaban en el cole diariamente, y en la calle también.

Las mentiras comenzaron cuando creé una persona paralela, que diera miedo, que la gente no quisiera pegar porque si no se meterían en un lío. Era la forma que tenía de que no me tocasen.

A pesar de todo, hasta la propia Emma García tachó de “fría” la entrevista.

Avilés, abroncado por Jordi González

Pero lo peor para el andaluz estaba por llegar. Esa noche en ‘Conexión Honduras’, el debate de ‘SV’, Avilés volvió a ser entrevistado por Jordi González y este, recogiendo las palabras de José Antonio en ‘Viva la vida’, le dijo:

No puedes justificar ni argumentar lo que tú has hecho diciendo que has sufrido acoso en la escuela. Yo te digo que miles de personas que han sufrido ‘bullying’ no han hecho daño a nadie. Tenia que decirlo y te lo he dicho.

Avilés, de nuevo acorralado, dijo:

En tres ocasiones he dicho que no justificaba el daño sufrido con lo que he hecho. Cuando he hablado de ‘bullying’ ha sido para explicar la vida paralela. Que yo creé un José Antonio para que las cosas no le dolieran. Va a sonar muy mal. Y me cuesta decirlo aquí. Ha salido a la luz una vida paralela que lo único que demuestra es que he sido un drogadicto a la mentira. Ha salido todo a la luz. Hay una serie de víctimas por mis mentiras. He dado un paso atrás y he decidido ponerme en manos de profesionales que me ayuden. Tú ya me dijiste en la playa que no necesitaba mentir para demostrar quién era y ahora desde hace unos días estoy en terapia con una psicóloga de aquí. Me he puesto en manos de profesionales y el primer paso es reconocerlo.

Supervivientes 2020 o el bochorno generalizado en la isla