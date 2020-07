Por fin se descubre la jugarreta que Yola Berrocal le hizo a Joaquín Prat durante su noviazgo

El próximo jueves 30 de julio de 2020, Joaquín Prat y Yola Berrocal se verán las caras en ‘el programa del Verano’ (Telecinco). Hace 12 años tuvieron una relación sentimental pero ocurrió algo que no se ha descubierto hasta este martes 28 de julio de 2020.

Cuando Yola Berrocal enseñó sus pechos en ‘La casa fuerte’, Ana Rosa quintana bromeó con su co-presentador sobre los atributos físicos de la showgirl.

Prat se escapó, como pudo, y no llegó a contestar y muchos se preguntaron entonces qué había ocurrido y de qué estaban hablando.

Pues sí, Prat y Yola estuvieron juntos hace más de una década. Fueron pillados en un parque dando rienda suelta a su pasión.

El lunes 6 de julio de 2020 pudimos ver en ‘La casa fuerte’ cómo Yola se sinceró con sus amigas. Maite Galdeano y Leticia Sabater a las que les dijo:

Hay un presentador que me gusta mucho. No voy a decir el nombre. Su nombre empieza por Jota. JP. Es una persona súper divertida, aventurera, que le gusta todo tipo de conversación. Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo muy bonito.

Pues ‘blanco y en botella’. Al día siguiente, en ‘El programa del verano’, Joaquín se dio por aludido e invitaba a Berrocal directamente a contar «toda la verdad» en el programa cuando termine el concurso:

Al día siguiente, en ‘El programa del verano’, Prat volvió a hablar del tema pero, en esta ocasión, cargó contra Yola:

Que lo cuente ella, yo no tengo nada más que añadir. Pero que lo cuente aquí, no en un ‘Deluxe’ ni nada así. Yo no voy a añadir nada, pero me parece que lo más elegante es darle esta oportunidad a ella. Si miente, tengo aquí las pruebas que desmontarían cualquier mentira. No he hablado con ella en 12 años y tengo mis razones, pero creo que es un buen momento.