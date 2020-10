Isabel Pantoja, desatada contra su propia hija en ‘El programa de Ana Rosa’: el papel de madre coraje se acabó

Isabel Pantoja siempre ha presumido de ser ‘La madre de España’ pero ahora sus dos hijos han dicho basta y han demostrado que lo de la tonadillera es puro teatro de cara a la galería.

La entrevista de Kiko Rivera

El sábado 18 de octubre de 2020, Kiko Rivera apareció en el ‘Deluxe’ para confesar (otra vez) sus problemas psicológicos y excusarse, así, por haberle sido infiel a su mujer. (No va al psicólogo, va a Telecinco, que es donde le pagan).

En un momento determinado, Isabel Pantoja llamó al programa para abroncar a su hijo, diciéndole que no tenía derecho a estar triste teniendo en cuenta lo mal que está el mundo en estos momentos (por la pandemia).

Kiko se reveló contra su progenitora, asegurando que no necesitaba broncas sino “besos y abrazos”

Pues yo mañana mismo me voy a tu casa a vivir si me lo permites y te daré los besos y abrazos más grandes del mundo

Resolvió la Pantoja.

La intervención de Pantoja fue muy criticada por todos los personajes de Telecinco, sobre todo por el mismísimo Jorge Javier Vázquez.

Kiko Rivera y el mensaje contra su madre

El lunes 19 de octubre de 2020, Kiko Rivera publicó en Instagram un mensaje en contra de su madre , asegurando que no ha sabido nada de ella en tres días.

Isa P. contra su madre

El martes 20, en ‘El programa de Ana Rosa’. Isa P. se sinceró sobre la crisis de su hermano y sobre la intervención de su madre y no dudó en cargar contra la cantante:

Él ha reclamado cariño y por mucho que le han dicho pues no han hecho mucho. Que no debería haberlo hecho, pues supongo, pero eso no quita con que el problema es lo que él pone, a lo mejor ha necesitado a mi madre y ella no se quiere creer el problema real.

Cuando ella está en ese momento no debe de llamar, le puede, entonces me pareció que no tenía que haber llamado. Desde hace un mes no ha ido a Cantora, pero no sé si ha tenido contacto con ella o no. Lo único que sé es que me duele por mi hermano y me duele porque es muy triste que él esté pasando por eso y no pueda hablar con mi madre en términos para que se entiendan

Isabel Pantoja explota tras haber sido descubierta

Pantoja no pudo más y llamó en directo a Ana Rosa Quintana para enfrentarse a todos, incluida su propia hija:

Estoy cansada de escuchar tantas mentiras, estoy muy nerviosa, yo me enteré de lo de mi hijo como todo el mundo a raíz de la televisión. Yo no digo que mi hijo no tenga una depresión, nadie quiere más a mi hijo e hija que yo, si mi hijo tiene una depresión quería darle a entender que hay una posible curación.

Mira, voy a contar la verdad, el día anterior, el viernes, cuando mi hijo me dijo que venía a Cantora con las niñas hasta el domingo, él estaba feliz, y a la media hora me dijo que se iba al ‘Deluxe’, que me da igual pero yo ya estaba preparando las cosas. Él me llamó al día siguiente, lo dejé llegar a Sevilla. Yo quiero lo mejor para mis hijos, estoy desvivida por ellos. Hace tres semanas que él no viene a Cantora, no que no tenemos contacto. Que no tengo contacto con mi hijo es mentira, hablo con él todos los días, al igual que con mi hija Isabel, siempre que tienen tiempo y pueden coger el teléfono, también hablo con Irene Que me achaquéis que soy egoísta y que hago daño a mi hijo con mi llamada…

Chabelita le pidió a su madre que frenara:

Mamá, déjalo, porque esto se soluciona en casa

La cantante, al escuchar a Isa, respondió:

¿Por qué él no lo soluciona en casa y lo habla ahí? No me gusta enterarme por televisión, como lo ha hecho toda España.

