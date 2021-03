Una trabajadora de Mediaset destapa la gran mentira en el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Tras la primera entrega del documental sobre Rocío Carrasco emitida el 22 de marzo de 2021, ha habido un auténtico terremoto mediático y social.

Carrasco, que llevaba 20 años sin hablar de su vida privada, desveló que había sufrido maltratos físicos y psicológicos por parte de su exmarido y padre de sus dos hijos mayores, Antonio David Flores.

Menos de un día después de la emisión del documental, Mediaset España anunció que iban a despedir a Antonio David Flores de todos sus programas.

Una trabajadora de La fábrica de la tele destapa la verdad

Entretanto, en TV3, la televisión pública de Cataluña, también se dabatió sobre el tema. Una de las tertulianas, Neus Sala trabajó en varios programas de la productora ‘La fábrica de la tele’ incluyendo el documental sobre la vida de Rocío Carrasco.

Según Neus Sala, el despido de Antonio David ha sido un movimiento populista por parte de la cadena y que forma parte de toda una estrategia de marketing para vender esta docu serie.

🔴📺 Ojo lo que explica NEUS SALA en @totesmoutv3 ℹ️ La periodista explica que formo parte del proceso de preparación del documental de Rocío Carrasco y explica que la @fabricatele y @telecincoes sabían desde hace meses de esos presuntos maltratos. #RocioVerdad1 👇 pic.twitter.com/PEIGMDiCaO — Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) March 22, 2021

Sala afirmó que no se entiende que lo despidan el día siguiente de que se emita el primer capítulo de la serie, considerando que lo podían haber hecho mucho antes, teniendo ya el material que se iba a emitir. La catalana afirma que el programa y la productora se ha aprovechado de Antonio David Flores para poner el tema en el candelero y hacer toda una puesta en escena que se ha utilizado como un elemento más para ensalzar el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

Peor la colaboradora de ‘Tot es mou’ de TV3 aseguró que cuando se hayan emitido todos los episodios de la docu serie, Antonio David será readmitido. Sería una vergüenza absoluta.

Dejemos las cosas claras: Mediaset ha hecho trampas

Que quede clara una cosa: Yo sí creo a Rocío Carrasco. Puede que haya cosas que no entienda de ella pero el 21 de marzo de 2021, empaticé con su relato. Pero la opinión de un servidor sirve de nada, igual que la de los tertulianos de Telecinco que, ahora, la apoyan. Somos nadie.

El maltrato, si lo hay, lo ha de juzgar un juez y, de momento, hay una causa desestimada temporalmente por falta de pruebas.

Esto no convierte a Antonio David Flores en inocente pero tampoco en culpable.

Ahora sólo tenemos el testimonio de Rocío Carrasco y unos documentos que acreditan que, según los psicólogos, ha habido una relación de maltrato pero que un juez no ha llegado a tener en cuenta para dictar sentencia.

El que escribe, igual que el resto de España, sabe lo que ha visto en televisión, ahora y desde hace 25 años. Con esa información juzgamos pero no somos jueces.

No se trata de estar a favor de la víctima o en contra, se trata de lo que ha hecho Telecinco con este caso y es vergonzoso.

Entiendo que uno no quiera mancharse las manos a nivel publicitario (al final todo se basa en la imagen y en los anunciantes) y quiera despedir a alguien asociado a los malos tratos. Pero recapitulemos.

Antonio David Flores lleva trabajando en Mediaset de forma más o menos continuada desde hace 20 años. Ha llegado a ser un personaje fijo en los programas de la empresa, sobre todo, desde 2019 cuando participó en ‘GH VIP’ y posteriormente fichó por ‘Sálvame’.

En 2014, Rocío Carrasco trabajó en ‘Hable con ellas’, programa dirigido por David Valldeperas (responsable también de ’Sálvame’) con el que Rocío entabló una gran amistad, por lo que, suponemos, se contaron sus intimidades.

No se puede asegurar nada pero yo jamás trabajaría con un hombre (Antonio David) que, según mi íntima amiga, (Rocío Carrasco) es un maltratador. Allá cada uno.

En 2019, Rocío Carrasco, según narró ella misma en su documental, se intentó suicidar tras saber que su hija iba a defender a su padre en el plató de ‘Gran Hermano VIP’. Por lo tanto, el detonante de un hecho tan dramático fue un programa de televisión.

Ese intento de suicidio, suponemos, lo conocían sus amigos, muchos de ellos trabajadores de Mediaset, pero aún así Antonio David siguió trabajando allí.

También nos han vendido que la serie documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ se ha conseguido hacer tras un año de negociaciones con la protagonista. Es decir, un año en el que su supuesto maltratador seguía cobrando de Mediaset.

Los jefes de Mediaset lo sabían todo

El documental se grabó un mes antes de emitirse, por lo tanto, la cúpula de la productora ‘La fábrica de la tele’ así como los jefes de Mediaset sabían lo que había sufrido Carrasco.

Durante ese mes, no sólo Antonio David seguía trabajando en ‘Sálvame’ sino que se anunció la participación de su mujer, Olga Moreno, en ‘Supervivientes 2021’.

De repente, se hace pública la confesión de Rocío Carrasco acusando a Antonio David Flores de maltrato psicológico continuado y despiden al colaborador de todos los programas de Mediaset cuando sabían lo que ocurría desde hacía mucho tiempo.

Y ahora, ’Sálvame’ parece el Ministerio de Igualdad. Hasta la mismísima Irene Montero apareció en directo diciendo que eso que se hacía ahí era periodismo feminista. (No la he escuchado hablar de cuando llaman “gorda” a Anabel Pantoja o intentan adelgazar a todas las colaboradoras del programa).

Y si alguien critica a la cadena (no a Rocío Carrasco) es un machista, un retrógrado y un anormal.

No, señores, esto es manipulación en estado puro. Tenemos que aplaudir el testimonio de una víctima de malos tratos. Hay que visibilizar ese tema y ponerle fin, pero lo que no es ético es que se haga con el único fin de conseguir audiencia. ¿Es legal? Sí, Mediaset es una empresa privada y su estrategia, por muy retorcida que sea, ha sido ejemplar. Eso sí, que Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez e Irene Montero no me den lecciones de feminismo, por favor.