Lydia Lozano debería desaparecer de la televisión después de lo que ha contado Rocío Carrasco sobre ella

Rocío Carrasco ha conseguido desmontar, ella sola, el lado más oscuro e inmoral de la prensa del corazón.

Llevamos 20 años escuchando (y creyendo) a Antonio David Flores en la guerra con su ex, Rocío Carrasco. Él siempre ha vendido la imagen de buen padre y a ella, como estaba callada, se la ha tachado como a una persona horrible (por no hablar con sus hijos).

Pero el 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Pero, además, la docuserie está demostrando cómo la prensa rosa es de todo menos serie. Es un mundo en el que no se contrasta la información. Sólo valen los rumores.

Entre otras cosas, en el séptimo capítulo de la serie documental, Carrasco habló del acuerdo que firmó con su exmarido:

Siempre me he encargado de que esos niños quieran estar con su padre y guarden la cara por su padre y por eso los niños querían estar con él, claro que sí. Tengo una sentencia que se me da la custodia por completo, voy a ver si haciendo un convenio regulador de forma privada y que los niños se quedan con el padre 15 días.

Ese convenio lo firmé yo y estuvo seis meses en los que él (Antonio David) no lo firmó.