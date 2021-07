Agitación en Mediaset: ¿Rumores de relación entre Bertín Osborne y Paz Padilla?

Paz Padilla sólo tiene palabras de elogio para Bertín Osborne. Que ambos presentadores se llevan muy bien ningún secreto pero ya hay mentes retorcidas en Mediaset que quien emparejarles aunque la humorista ha salido del paso como lo hace siempre: con ironía.

El martes 29 de junio de 2021, en ‘Sálvame’, tocó hablar de la última entrega de ‘Mi casa es la tuya’, emitida el viernes anterior, en la que Bertín Osborne entrevistó a Paz Padilla, un año después de la muerte del marido de la presentadora y actriz.

Tal y como recoge Esdiario, Padilla, que ese día presentaba ‘Sálvame’ aprovechó para halagar a Bertín Osborne:

Quiero darle las gracias a Bertín porque siempre me trata con muchísimo cariño, porque es muy dulce conmigo, muy tierno… Yo le contaba cosas muy difíciles y el me lo hacía muy fácil. Es un tío tremendamente generoso y espléndido

Pero Paz no se quedó ahí:

Quiero dar las gracias también a mis hermanos que es la primera vez que están en un plató y sé que les costaba … pero querían estar conmigo, apoyarme y demostrarme como siempre que están cerca de mí.

Estoy mirando a mi familia y estoy pensando: ¡Que familia más bonita tengo!

Que hermanos más generosos y guapos, y graciosos… Y no me han soltado en ningún momento ninguno de ellos, alguno me comprendía más, otro me comprendía menos, pero siempre me han respetado, que eso es lo importante, la tolerancia, el respeto y el amor, y eso lo tengo. Gracias