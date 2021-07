Los verdaderos motivos por los que Irene Rosales ha dejado la televisión: ¿es todo un truco?

Irene Rosales ya no es colaboradora de ‘Viva la vida’ (Telecinco). ¿Es un truco? ¿Se trata sólo de un descanso momentáneo? ¿Alguien va a echarla de menos? ¿Por qué se va?

Ya llevaba tiempo advirtiéndolo. Irene Rosales se encuentra sometida a mucha presión familiar y mediática y alguna vez se ha roto en directo en el plató de ‘Viva la vida’ al confesar sentirse agotada.

El problema es que muchos la acusan de manipular a Kiko Rivera y de ser la causante del distanciamiento de éste con su madre, Isabel Pantoja, y ella está cansada de defenderse de tales acusaciones.

Y el 11 de julio de 2021 tomó la decisión: abandonar su puesto de colaboradora de ‘Viva la vida’.

Nerviosa, con ganas de hablar y liberada. Así confesaba sentirse a la hora de comunicar lo que muchos aún desconocían:

Advirtió.

No estoy bien , estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko… he querido llevarlo todo adelante pero llega un momento que no puedo más.

rene Rosales confesó que había analizado bien su situación y que había decidido echar el freno, porque se sentía agobiada tanto en casa como ante la exposición pública.

No aguanto esta necesidad de tener que estar continuamente dando explicaciones. No soy capaz de estar en este conflicto en el que no tengo nada que ver. El hecho de que esté segura no necesita que no me dé pena. He decidido que me voy a apartar de la televisión. Es una decisión clara, la llevo pensando desde hace semanas. La tomo ya para que no vaya la cosa a peor.