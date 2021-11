Ayuso arrasa en ‘El Hormiguero’: «Pedro Sánchez te mira y sabes que te está mintiendo»

Fue uno de los recibimientos más impactantes de la historia de ‘El Hormiguero’ (Antena 3).

El 9 de noviembre de 2021, el público estalló en gritos y vítores ante la llegada de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no decepcionó. Contestó a todo lo que Pablo Motos le preguntó, puso a cada político en su sitio e incluso confesó sus gustos musicales.

Fue apoteósico. Isabel Díaz Ayuso fue recibida al ritmo de su grupo preferido, Depeche Mode, y con vítores e incluso gritos de ”¡presidenta, presidenta!” por parte del público.

El revuelo fue tal que incluso el presentador, Pablo Motos, se sorprendió y pidió calma al las gradas:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, emocionada, dijo:

El presentador subrayó entonces que a Ayuso la aplauden en todas partes y ella avisó de que en política la popularidad es muy efímera.

Pablo Motos le preguntó directamente:

Ayuso contestó:

Voy a dar un paso adelante. Lleva un año y medio hablándose. Ahora lo que pienso es que me tocaba ser transparente y dar este paso. Tengo ilusión por tener un proyecto, es lo que he hecho y lo que he dicho. España está en una situación tan delicada que una alternativa como el PP es necesaria. Los congresos son muy jugosos, da igual el acto en el que esté que me preguntan por el congreso.

Sobre las luchas de poder del PP:

Sobre su relación con Almeida:

Ante la pregunta de si tiene bloqueado a Teodoro García Egea en Whatsapp

Todo tiene explicación. Yo tengo un teléfono que lo tiene toda España. Todos los días me llegan convocatorias, mensajes, gente que se ofende porque no le contesto. Al día puedo recibir cada minuto tres o cuatro whatsapps. Abrí un segundo teléfono para tener línea urgente con mis directos. Ahí cerré el paso en el segundo y seguí con el primero, y ahí se ha formado el lío de me ha bloqueado, no me ha bloqueado… Egea no está bloqueado en el otro.

De todas formas los políticos tenemos que dar otro tipo de explicaciones. No sé quién lo ha contado. Yo no desde luego. Tengo dos teléfonos, así que por favor no me escribáis a los dos.