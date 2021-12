Sexo, dinero y ataques a «Perro» Sánchez: así se merendó Belén Esteban a Broncano en ‘La Resistencia’

Si teníamos dudas de por qué Belén Estaban es un animal televisivo, sólo hay que ver lo que hizo en su primera visita a ‘La Resistencia’ el 2 de diciembre de 2021.

Si la llamada ‘princesa del pueblo’ sigue siendo un fenómeno televisivo es porque, le pese a quien le pesé, no ha cambiado mucho en los 20 años que lleva delante de las cámaras.

Sigue siendo la misma mujer ordinaria, medio inocente y nerviosa que cuando empezó. Eso sí, sabe manejar los tiempos televisivos como pocos.

Apareció Belén Esteban en el teatro donde se graba ‘La Resistencia’ sentada en una silla eléctrica cargada de sus productos: patatas fritas, crema de verduras, salmorejo y gazpacho de ‘Sabores de la Esteban’, su última y exitosa aventura profesional.

Habló Esteban de su vida, de su marido, que es sanitario y aprovechó para apoyar la sanidad pública y lo que han sufrido todos sus trabajadores durante la pandemia.

Le pidió Broncano que hiciese un mensaje «tipo gubernamental» sobre las vacunas pero ella no quiso:

Es verdad que en la vacuna vamos muy bien pero en otras cosas vamos muy lentos. Estoy de acuerdo con la vacuna pero si me hablas de otra cosa del Gobierno, no estoy de acuerdo.

Broncano dijo no entender la respuesta.

Era muy simple: Belén Esteban no puede soportar la gestión del gobierno socialista.

Broncano se refirió a Pedro Sánchez como “Perro Sanchez” y a la Esteban se le iluminó la cara.

Luego pasaron a las preguntas clásicas del programa; ¿Cuánto sexo has tenido en el último mes y cuánto dinero tienes en la cuenta corriente?

Sobre el sexo, Belén, primero dijo:

En cuando al dinero, al colabora de ‘Sálvame’ confesó:

Yo he ganado mucho dinero pero tuve un problema que todos sabéis. También le debí mucho dinero Hacienda pero ya no debo nada. Me debe, mi representante, 400.000 euros pero ya los considero como perdidos.

Tengo entre 40.000 y 100.000 euros. Todo lo he invertido en la empresa, en los camiones, la gasolina, la gente trabajando…