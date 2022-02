La hija de Paz Padilla fingió que había sido invitada a los Goya: ¿Su madre fue cómplice de la mentira?

Paz Padilla no puede caer más bajo. Después de su ‘desaparición’ de Telecinco, un nuevo escándalo ha sacudido su vida. Y es que su hija, la influencer Anna Ferrer, ha sido pillada en una mentira de esas que dan vergüenza ajena.

Tal y como recoge el portal Informalia, hija de Paz Padilla viajaba de Madrid a Valencia ilusionada y anunciando en sus redes sociales que iba a la gala de los Goya.

Que empiece la fiesta del cine. Estoy muy feliz de estar hoy aquí, apoyando el cine de nuestro país, un sector que admiro y disfruto tantísimo. Gracias por contar conmigo para una noche tan especial

Su propia madre, la ex presentadora de ‘Sálvame’ (no va a volver), Paz Padilla, apoyaba a su hija en redes:

«La noche del cine, no puede ir más guapa mi bebé.

Es decir que Anna Ferrer, influencer de profesión, había sido invitada a la gala más importante del cine español sin tener nada que ver ella con la industria. Pues va a ser que no.

Y es que, como informa el mencionado medio, Anna Ferrer nunca asistió a la ceremonia. Fue vestida de Vicky Martín Berrocal, lució sus mejores galas pero ni la dejaron pasar por la alfombra roja.

Y es que ella, como otras influencer que querían parecer más importantes de lo que son, fueron recluidas a ver la gala desde una carpa y en la televisión.

Menos mal, si tanta gante que pertenece a la industria del cine ni si quieran son invitados pero sí influencers de poca monta que no tienen nada que ver, sería vergonzoso. Ah, no, perdón, que Pelayo Díaz sí asistió. Mejor callarse.

El caso es que Paz Padilla fue engañada o cómplice del engaño. Ambas se encargaron de anunciar que la niña iba a los Goya, donde sólo se acude con exclusiva invitación.

Al día siguiente de la gala (en la que no estuvo), Anna aún decía en las redes:

Sigo soñando con la noche de ayer Goya 2022.

Otro ejemplo más de lo falsas que son las redes sociales y de cómo se las gastan Paz Padilla y su hija.

Un apunte: Puede que no signifique nada pero para entrar en los Goya hacía falta tener el pasaporte Covid. ¿Por qué decimos esto? Por el último y gran escándalo de Paz Padilla.

Paz Padilla ya no volverá a ‘Sálvame’

Fue un momento televisivo brutal. El 20 de enero de 2022, Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en directo tres semanas después de que la segunda dijese, en un directo de Instagram, que “las vacunas no sirven para nada”.

Paz argumentó que ella, durante el mencionado directo, quiso decir que las vacunas no protegen de volver a infectarse pero que sí que son necesarias para que la enfermedad no sea grave.

Parecía que todo estaba claro pero Belén no estaba de acuerdo. No creía a Paz Padilla y así se lo dijo.

La tensión fue tal que al final, la humorista decidió abandonar el programa.

Pero aquí había algo que no nos contaban. Por lo que decían lo colaboradores pudimos intuir varias cosas: ¿Estaban hablando de que Paz no se había vacunado? ¿Por eso no creen en sus excusas?

Y desde entonces, nada. Nadie en Telecinco se ha pronunciado al respecto. No saben gestionar las crisis.

Pero desde Periodista Digital podemos afirmar que Paz, aunque tiene contrato de cadena, no va a volver a ‘Sálvame’.