Cambios en ‘Sálvame’: ataques a Pablo Motos y un documental aburridísimo sobre Pantoja

¡Qué desastre! ‘Sálvame’ se ha renovado pero a peor.

‘Sálvame’ lleva meses de capa caída y sin frenos. Están haciendo de todo para remediarlo, sin darse cuenta de que el programa simplemente ha agotado a su audiencia.

Quisieron darle un nuevo ‘aire’ con ‘Sálvame Lemon tea’, formato presentado por Terelu Campos y María Patiño que no comenzó mal pero se desinfló hasta que lo han retirado.

Luego se quitaron de encima a Paz Padilla (¿por negacionista?) y metieron a Adela González, periodista de informativos, para imponer un poco de ‘seriedad’ pero apenas se nota su presencia.

Luego llegó el despido de los directores David Valldeperas y Alberto Díaz, al que siguió el abandono de Carlota Corredera y una investigación muy escandalosa por una trama de espionaje ilegal a famosos.

Todo es un desastre en el programa de La fábrica de la Tele pero, antes que cortar por lo sano, el lunes 28 de marzo de 2022, ‘Sálvame’ presentó numerosos cambios que, a priori, no han hecho sino empeorar el formato

El nuevo ‘Sálvame Limón’: Menos directo y ataques a Pablo Motos

Lo primero que hay que decir que, con los cambios, hay menos ‘Sálvame’ que antes. Menos cortijo de colaboradores y más vídeos que van de graciosos.

En vez de Terelu y Patiño, ahora son Jorge Javier Vázquez y Adela González los que se hacen cargo d ela primera hora del show. Una especie de ‘Aquí hay tomate’ pero sin mala leche. Bueno, un poco sí.

Mientras se hablaba del bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Oscar, Vázquez aprovechó para meterse con Pablo Motos, amigo íntimo de Smith tras las numerosas veces que ha ido el actor de visita a ‘El Homiguero’ en Antena3.

Me preguntó qué pensará ahora Pablo Motos de esto.

Dijo entre risas. Algo que repitió más tarde cuando debatió el asunto con los colaboradores.

Por cierto, ya no hay mesas. Todos sentados en sillones y sofás. Y entre las novedades, Alberto Rey, crítico de televisión que apareció allí esa tarde y lo celebramos. Es de un perfil no tan relacionado con la prensa rosa y es tipo muy interesante, culto y con mucho, muchísimo, sentido del humor.

La nueva docuserie de la Pantoja: el horror de aburrir

Y luego, a las seis de la tarde se emitió ‘Sin perdón’, una docuserie sobre Isabel Pantioja pero, en esta ocasión, compadeciéndose de ella para blanquear a ella y al programa. Un documento absurdo que no tiene sentido. Llevamos 20 años machacando a esta mujer y ahora es una santa ¿Por qué? Porque quieren quitarse de encima la careta de ser un formato agresivo y destructivo. Ahora es tarde, señora.

Es que es absurdo. Uno no ve ‘Sálvame’ para ver esto. Uno lo ve para ver sangre. Pero como esto ya no les funciona, ahora son buenos y dulces. No, lo que sois es aburrido.

La docuserie no podía dar más pereza con esos rótulos eternos. ¿Te crees que estoy yo para ponerme a leer mientras veo ‘Sálvame’? Esto va hacer mínimo histórico.

Luego, discurso eterno de Anabel Pantoja llorando tras ver el documenta y defendiendo a su tía. Por favor, basta ya. Es lo mismo de siempre.