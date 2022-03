Directo de los Oscars 2022: España se lleva el primer premio de la noche

Noche crucial para los premios Oscar. ¿Conseguirán aumentar la audiencia del año pasado? ¿Se hará justicia?

La ceremonia de los premios de la Academia del Cine de Hollywood que se celebró en 2021 fue la menos vista de la historia. Los Oscar como espectáculo televisivo lleva años en crisis por varias razones pero en 2021 tocó fondo porque, primero, fue una gala atípica sin mucho glamour y con una alfombra roja enclenque (por las medidas anti-covid). Luego, porque no había películas muy populares entre las nominada y por que la gala fue tremendamente aburrida (no se emitió ni una sola escena de los filmes que accedían al premio).

Es por ello que etse año 2022, la Academia ha querido ponerse las pilas y centrarse en Los Oscar como lo que son un espectáculo televisivo (más allá de un reconocimiento a la industria). Al menos esa era la intención,

Para empezar, han abandonado la idea de una gala sin presentador. De hecho, este año han apostado por tres mujeres maravillosas. Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las presentadoras de la ceremonia, que estará dividida en tres secciones donde cada una de estas mujeres tendrá su parcela para brillar. Es la primera vez en 35 años que tres personas se encargan de presentar los premios de la Academia de Hollywood. Hall es actriz y cómica, conocida por las películas de ‘Scary Movie’ y la reciente ‘Plan de chicas’. Amy Schumer es principalmente cómica y monologuista, aunque la hemos visto como protagonista de comedias románticas como ‘Y de repente tú’ y ‘¡Qué guapa soy!’. Wanda Sykes, la veterana del grupo, es una leyenda de la comedia televisiva estadounidense y considerada una de las mujeres más graciosas de la industria.

Además, como polémica novedad este año, los Oscars 2022 dejaron ocho premios fuera de la retransmisión en directo. Las categorías que se quedarían «fuera de la gala» son Mejor Documental, Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Banda Sonora. Esto hace que la presencia española se vea afectada: Alberto Iglesias,. nominado por la música de la película ‘Madres paralelas’ y Alberto Mielgo, que está nominado en la categoría del corto de animación ‘The Windshield Wiper’. Estos premios, en realidad, se grabaron antes para ser emitidos en un falso directo. ¿Para qué? Para poder ser editados y que la gala tenga más ritmo.

Pero , por supuesto, nuestros protagonistas fueron Penélope Cruz y Javier Bardem, ambos nominados a interpretación principal por ‘Madres paralelas’ o ‘Being the Ricardos’ respectivamente.

Además, han creado un Oscar del público en el que el público, a través de las redes sociales, pueda votar a su película favorita. Algo absurdo pero que responde a la necesidad de los productores de la gala para alcanzar al público joven.

Eso e invitar a gente que nada tiene que ver con la industria. No invitan a Rachel Zegler, protagonista de una de las cintas de la noche ‘West Side Story’ pero ahí vimos a personajes como Sebastián Yatra (cantante y protagonista de la peor serie española de la historia, ‘Érase una vez … (o ya no)). Una cosa es querer ser populista y otra faltar al respeto.

‘El poder del perro’ de Jane Campion, además de ser la más nominada, también consiguió colocar a todos sus actores en sus respectivas categorías interpretativas (Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smith-McPhee) y la neozelandesa se ha convertido en la primera mujer directora en conseguir una segunda nominación a la Mejor Dirección (la primera fue por ‘El piano’ en 1994).

Aunque, a priori, la rival a batir es ‘CODA’ , la apuesta de Apple TV+ que arrasó en el Festival de Sundance de 2021 y que gracias los premio del sindicato de productores y de actores, se posicionó a la cabeza de las quinielas aunque fuese la película que menos conoce el público en general.

PRONOSTICOS

Antes de arrancar, lo más probable es que ‘CODA’ gane a mejor película (aunque mi favorita es el ‘Poder del perro’), Campion como mejor directora (lo merece), Will Stmith será mejor actor (Mal. Lo merece Benedict Cumberbatch), Ariana DeBose por ‘West Side Story’ como actriz secundaria ( yo voto por Kirsten Dunst), Troy Kotsur ‘CODA’ como actor secundario (mi favorito es Kodi Smith-McPhee) y como mejor actriz…. Ufff, es complicado. Seguramente se lo lleve Jessica Chastain por ‘Los ojos de Tammy Faye’ pero aquí cualquier cosa es posible.

Oscar para España

Sucedió. El Oscar al mejor corto animado fue para ‘The Windshield Wiper’ de Alberto Mielgo. Una obra maravillosa (de verdad) que se puede ver en Movistar+. Sin embargo, Alberto Iglesias se quedó sin premio por la Mejor Banda Sonora.

La gala

La gala comenzó con un vídeo musical, el de Beyoncé por Be Alive de ‘El método Williams’, presentado por las hermanas Williams. Volvemos al espectáculo del año pasado sin directos musicales. Ahora quieren dar más espectáculo televisivo con videoclips pero pierden la magia del vivo y en directo.

Después aparecieron las tres anfitrionas: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Nominados y ganadores de los Oscar 2022

MEJOR PELÍCULA

‘Belfast’

‘CODA’

‘No mires arriba’

‘Drive My Car’

‘Dune’

‘El método Williams’

‘Licorice Pizza’

‘El poder del perro’

‘West Side Story’

‘El callejón de las almas perdidas’

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh por ‘Belfast’

Ryûsuke Hamaguchi por ‘Drive My Car’

Paul Thomas Anderson por ‘Licorice Pizza’

Jane Campion por ‘El poder del perro’

Steven Spielberg por ‘West Side Story’

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessica Chastain por ‘Los ojos de Tammy Faye’

Olivia Colman por ‘La hija oscura’

Penélope Cruz por ‘Madres paralelas’

Nicole Kidman por ‘Being the Ricardos’

Kristen Stewart por ‘Spencer’

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Javier Bardem por ‘Being the Ricardos’

Benedict Cumberbatch por ‘El poder del perro’

Andrew Garfield por ‘Tick, Tick, Boom’

Will Smith por ‘El método Williams’

Denzel Washington por ‘La tragedia de Macbeth’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Jesse Buckley por ‘La hija oscura’

Ariana DeBose por ‘West Side Story’

Kirsten Dunst por ‘El poder del perro’

Judi Dench por ‘Belfast’

Aunjanue Ellis por ‘El método Williams’

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ciaran Hinds por ‘Belfast’

Troy Kotsur ‘CODA’

Jesse Plemons por ‘El poder del perro’

Kodi Smit-McPhee por ‘El poder del perro’

J.K Simmons por ‘Being the Ricardos’

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

‘Drive my car’ (Japón)

‘Flee’ (Dinamarca)

‘Fue la mano de Dios’ (Italia)

‘Lunana: A Yak in the Classroom’ (Bután)

‘La peor persona del mundo’ (Noruega)

MEJOR GUION ORIGINAL

Kenneth Branagh por ‘Belfast’

Adam McKay y David Sirota por ‘No mires arriba’

Zach Baylin por ‘El método Williams’

Paul Thomas Anderson por ‘Licorice Pizza’

Joachim Trier y Eskil Vogt por ‘La peor persona del mundo’

MEJOR GUION ADAPTADO

Jane Campion por ‘El poder del perro’

Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por ‘Dune’

Sian Heder por ‘CODA’

Maggie Gyllenhaal por ‘La hija oscura’

Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por ‘Drive My Car’

MEJOR BANDA SONORA

‘Madres paralelas’ (compuesta por Alberto Iglesias)

‘No mires arriba’

‘Dune’

‘Encanto’

‘El poder del perro’

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive de ‘El método Williams’

Dos oruguitas de ‘Encanto’

No Time to Die de ‘Sin tiempo para morir’

Down to Joy de ‘Belfast’

Somehow You Do de ‘4 días’

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Los Mitchells contra las máquinas’

‘Encanto’

‘Flee’

‘Luca’

‘Raya y el último dragón’

MEJOR DOCUMENTAL

‘Ascension’

‘Attica’

‘Flee’

‘Summer of Soul (…or, when the revolution not be televised)’

‘Writing With Fire’

MEJOR MONTAJE

‘No mires arriba’

‘Dune’

‘El método Williams’

‘El poder del perro’

‘Tick, Tick … Boom!’

MEJOR FOTOGRAFÍA

‘Dune’

‘El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)’

‘El poder del perro’

‘La tragedia de Macbeth’

‘West Side Story’

MEJORES EFECTOS VISUALES

‘Dune’

‘Free Guy’

‘Sin tiempo para morir’

‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’

‘Spider-Man: No Way Home’

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

‘Cruella’

‘Cyrano’

‘Dune’

‘El callejón de las almas perdidas (Nightmare Alley)’

‘West Side Story’

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

‘The Windshield Wiper’

‘Bestia’

‘Affairs of the Art’

‘Boxballet’

‘Peti Roja’

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

‘Audible’

‘Lead Me Home’

‘The Queen of Basketball’

‘Three Songs for Benazir’

‘When We Were Bullies’

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

‘Ala Kachuu – Take and Run’

‘The Dress’

‘The Long Goodbye’

‘On my mind’

‘Please hold’

MEJOR SONIDO

‘Belfast’

‘Dune’

‘Sin tiempo para morir’

‘El poder del perro’

‘West Side Story’

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

‘El rey de Zamunda’

‘Cruella’

‘Dune’

‘Los ojos de Tammy Faye’

‘La casa de Gucci’