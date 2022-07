España ya ha decidido: Joaquín Prat mejora a Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’

Pues va a ser que, con su marcha, Sonsoles Ónega no le ha hecho tanto daño a Telecinco como se pensaba. De hecho, su programa, ‘ya es mediodía’, ha mejorado en audiencias con Joaquín Prat como sustituto en un mes, julio, que, para colmo, tiene menos consumo televisivo. Aún así, Prat vuelve a demostrar que es uno de los rostros favoritos de nuestro país.

Tormenta en Mediaset: así se fue Sonsoles Ónega

Fue la noticia bomba de la temporada en televisión. En un comunicado de prensa, el 11 de julio de 2022, Atresmedia confirmó que Sonsoles Ónega había fichado por el grupo de comunicación.

La periodista, comunicadora y escritora se incorpora a la competencia después de años ligada a Mediaset donde la convirtieron en una estrella emergente gracias a ‘Ya es mediodía’, ‘Ya son las ocho’ y galas en prime-time de realities.

En poco tiempo, Ónega, que venía de ser reportera en TVE, se convirtió en una estrella gracias a Mediaset. A ella le dieron, en poco tiempo, más oportunidades que a muchos que llevan años allí.

Si uno ve la evolución de la periodista es alucinante. Cuando comenzó ‘Ya es mediodía’ no estaba ubicada y menos en temas que no eran políticos (en la ‘Hora Fresh’ se perdía con los personajes del corazón y no encontraba el tono adecuado).

Pero Ónega se puso las pilas ( y la enseñaron bien) y poco a poco (con una gran campaña por parte de la cadena y de la productora) se consolidó y se convirtió en una gran baza para Mediaset. Un personaje querido y respetado por la audiencia.

Pero su marcha repentina supuso todo y cataclismo en Mediaset, obligando a la cadena a mover ficha a de manera inmediata.

Mediaset reaccionó a la marcha de Ónega anunciando que sería Joaquín Prat su sustituto en ‘Ya es mediodía’, dejando este ‘Cuatro al día’, siendo sustituido por Ana Terradillos.

La audiencia ha hablado

Sí, podemos decir que la marcha de Ónega no ha afectado prácticamente en nada a ‘Ya es mediodía’ según la media que ha hecho el programa en las últimas semanas. Es más, durante los cinco días que lo presentó Joaquín Prat, el programa hizo su mejor semana de julio.

Vayamos a las cifras: en la semana del 4 al 10 de julio de 2022, la última semana de Ónega frente al programa, ‘Ya es mediodía’ hizo una media semanal de 13,2 % de cuota de pantalla (982.000 espectadores) según datos de Dos30.

La semana siguiente, la del 11 al 17 de julio de 2022, aquella en la que Ónega sólo presentó el lunes día 11 (horas después se despidió de Mediaset) y fue sustituida por Marc Calderó, bajó el share con un 12,8% (954.000 espectadores)

Luego se supo de Marc Calderó había fichado por TVE, por lo que Joaquín Prat se haría cargo de ‘Ya es mediodía’.

Del 18 al 22 de julio de 2022, el espacio hizo la mejor semana del mes con un 13, 4 % de cuota de pantalla de media (979.000 espectadores) y con Joaquín Prat al frente. Son sólo dos décimas más que la cuota de dos semanas antes con Sonsoles pero teniendo en cuenta que, a partir de la segunda quincena del mes, baja considerablemente el consumo televisivo, podemos decir que Prat ha superado con creces los datos de Ónega.

Prat volverá en septiembre puesto que, en verano, ‘Ya es mediodía’ estará presentado por Miquel Valls.

Además, hay que tener en cuenta las grandes audiencias que sigue cosechando ‘El programa del verano’, el mismo que pasa el testigo diariamente a ‘Ya es mediodía’. En las tres últimas semanas ha cosechado medias de 15,4%, 15% y un gran 16.5% de media de share durante la semana del 18 al 22 de julio de 2022.